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Afgan genç, evinin bahçesinde bıçakla öldürülmüş bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI Çerkezköy ilçesinde, orman ürünleri şirketinde çalışan Afganistan uyruklu ve çevresinde Semir olarak tanınan, 13 kez bıçaklanarak öldürülen Zebihullah Sacir'in katil zanlısı olarak yine Afgan uyruklu Berekatullah Nazari, polis tarafından yakalandı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Çerkezköy ilçesinde, orman ürünleri şirketinde çalışan Afganistan uyruklu ve çevresinde Semir olarak tanınan, 13 kez bıçaklanarak öldürülen Zebihullah Sacir'in katil zanlısı olarak yine Afgan uyruklu Berekatullah Nazari, polis tarafından yakalandı. Cinayetin ardından Cumhuriyet Savcısı Murat Çaylan'ın yürüttüğü soruşturmada, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu'nun kurduğu özel ekip, cinayet zanlısının Berekatullah Nazari olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Nazari, polisteki sorgusunun adından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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