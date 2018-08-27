Afgan genç, evinin bahçesinde bıçakla öldürülmüş bulundu (2)

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Çerkezköy ilçesinde, orman ürünleri şirketinde çalışan Afganistan uyruklu ve çevresinde Semir olarak tanınan, 13 kez bıçaklanarak öldürülen Zebihullah Sacir'in katil zanlısı olarak yine Afgan uyruklu Berekatullah Nazari, polis tarafından yakalandı. Cinayetin ardından Cumhuriyet Savcısı Murat Çaylan'ın yürüttüğü soruşturmada, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu'nun kurduğu özel ekip, cinayet zanlısının Berekatullah Nazari olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Nazari, polisteki sorgusunun adından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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