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  4. Boğazından bıçaklanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti: Tüyler ürpertici anların görüntüleri ortaya çıktı!

Boğazından bıçaklanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti: Tüyler ürpertici anların görüntüleri ortaya çıktı!

04.05.2024 16:15
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Ankara'da dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayet gerçekleşti. Kavga ettiği bir şahıs tarafından boğazından feci şekilde bıçaklanan Edanur K. hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o kan donduran anlar!

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün yaşanan olayda S.K. (34) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği Edanur K.’yi (28) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Edanur K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırgan S.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Dün yaşanan olay ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.K.’nin Edanur K.’ye saldırdığı anlar an be an kaydedildi.

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"SADECE SEVGİYE İHTİYACI OLAN BİR KIZDI"

Öte yandan, Edanur K.’nin arkadaşı olan Kader Düzgün, olayın ardından açıklamalarda bulundu. Düzgün, Edanur’un psikolojik sıkıntıları olabilir fakat hiçbir insan bu şekilde öldürülmeyi hak etmiyor. Cinayete kurban giden birçok kadınlarımız, çocuklarımız var. lütfen kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Edanur daha 27 yalındaydı. Arkadaşları tarafından sevilen, sayılan bir kızdı. Ailesi paramparça durumda, eşi de aynı şekilde. Tabii ki hepimiz hata yapabiliyoruz. Hepimizin psikolojik olarak sorunlarımız var. Kendisi de aynı şekilde psikolojik destek de alıyordu. Sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı” açıklamasında bulundu.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Ankara
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