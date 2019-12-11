Afgan siyasetçi Vezin'e göre, kalıcı barışa Afgan tarafların uzlaşmasıyla ulaşılabilir

Vezin, Afganistan'da tüm paydaşların ve aktörlerin barışın zorunlu olduğuna inandığı bir döneme girildiğine ve herkesin çatışmanın bitmesini istediğine işaret ederek "Afganistan'ın geleceğine dış güçlerin karar vermemesi gerektiği yalnızca Taliban'ın görüşü değil. Afganistan'daki herkes yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi ve artık ülkenin geleceğine karar vermemesi gerektiği görüşünde. Amerikalılar daha önce ülkeyi işgal eden tüm yabancı güçler gibi yenildiklerini biliyorlar, onurlu bir çıkış için müzakere ediyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD ile Taliban arasında iki ay önce kesilen barış müzakerelerinin yeniden başlamasını olumlu karşıladıklarını kaydeden Tacik kökenli siyasetçi, "ABD ve Taliban'ın anlaşması tek başına Afganistan'a barış getiremez. Barış sürecinin Afganlar arası müzakerelerle tamamlanması gerekir. Aksi halde bu, ülkeyi yeni bir iç savaşa götürür." dedi.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan seçimlerde Gulbeddin Hikmetyar'ın önderlik ettiği Barış ve İslami Adalet ittifakının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olan Vezin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Amerikan askerlerinin geri çekilmesinin, Taliban'ın ateşkese bağlı kalmasının ve Kabil'de kurulacak hükümetin müzakerelerde temel tartışma konuları olduğunu dile getiren Vezin, "ABD Taliban'a veya Afganlara ödün veriyor değil. Afganistan'dan en kısa sürede çıkmak onların da çıkarına." değerlendirmesinde bulundu.

- Afganlar arası müzakereler

ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasının uzun zaman alacağını düşünmediğini söyleyen Vezin, anlaşmanın ardından Taliban gibi yerel taraflarla, Afgan siyasi partilerinin ve Kabil hükümetinin masaya oturması, anayasa, hükümetin şekli ve diğer iç sorunları ele alması gerektiğinin altını çizdi.

- "Topraklarımızın başka bir ülkeye karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Vezin, Afgan halkının ABD ve bölge güçlerinden beklentisinin ülkenin bağımsızlığına saygı göstermeleri ve kendi jeopolitik çıkarları için kullanmamaları olduğunu belirterek "Afganistan olarak başka bir ülkenin iç işlerine karışmayacağımıza güvence veriyoruz. Topraklarımızın başka bir ülkeye karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Afganistan geçmişte zaten hiçbir komşu ülkeye tehdit olmadı, dış güçler kendi çıkarları için ülkeyi savaş alanına çevirdi." diye konuştu.