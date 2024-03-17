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Afganistan’da korkunç kaza! Otobüs yakıt tankerine çarptı: 21 ölü, 38 yaralı

17.03.2024 11:35
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Afganistan’ın Helmand vilayetinde otoyolda motosiklet bir yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, karşı şeritteki yakıt tankerine çarptı. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Yarlılardan 11’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Afganistan’da korkunç kaza! Otobüs yakıt tankerine çarptı: 21 ölü, 38 yaralı

Feci kaza, Helmand vilayetindeki Gereşk bölgesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Gereşk bölgesinde bulunan otoyolda seyreden bir motosiklet, yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, daha sonra karşı şeritten gelen bir yakıt tankerine çarptı.

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Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, otobüsün tankere çarpması sonucu yangın çıktığı ifade edildi. Kazada, 21 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi de yaralandı.

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Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi, yarlılardan 11’inin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan akaryakıt tankeri otobüs
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