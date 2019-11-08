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Afganistan’da İmamı Rabbani Hazretleri Külliyesi hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

İhlas Vakfı’nın Afganistan’ın kuzey bölgesi vilayetlerinden Cevizcan’da hayırseverlerin bağışları ile açtığı su kuyusu, Kur’an-ı Kerim kursu ve medreseden müteşekkil külliye dualar ile hizmete girdi."İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifini kendisine misyon edinen İhlas Vakfı yurt içinde ve yurtdışında insanlara faydalı olmaya devam ediyor.

İhlas Vakfı’nın Afganistan’ın kuzey bölgesi vilayetlerinden Cevizcan’da hayırseverlerin bağışları ile açtığı su kuyusu, Kur’an-ı Kerim kursu ve medreseden müteşekkil külliye dualar ile hizmete girdi.

"İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifini kendisine misyon edinen İhlas Vakfı yurt içinde ve yurtdışında insanlara faydalı olmaya devam ediyor. Kamu yararına çalışan vakıf statüsü ile İhlas Vakfı başta Afrika ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor. İhlas Vakfı hayırseverlerin yardımlarını, iç savaş ve terör sebebi ile yokluk ve yoksulluk çeken Afganistan’ın kuzeyindeki Türkmen bölgesine göndermeye devam edilyor. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Afganistan’ın kuzey bölgesi vilayetlerinden Cevizcan’da hayırseverlerin bağışları ile su kuyusu, Kur’an-ı Kerim kursu ve medreseden müteşekkil külliye dualar ile hizmete girdi.
Mektubatı Rabbaninin yazarı büyük İslam Alimi İmamı Rabbani Hazretlerinin isminin verildiği külliyede bulunan Kur’an-ı Kerim kursu, medrese ve su kuyusu bölge halkının ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap vereceği belirtildi.

Açılışta bir konuşma yapan Afganistan İpekyol Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülhakim Mahdum, İmamı Rabbani Hazretleri adına yapılan içerisinde su kuyusu, Kur’an-ı Kerim kursu ve medrese bulunduğu külliyenin yapımında destek olan Türkiye’den yardımlarını gönderen hayırseverlere teşekkür etti.

İmamı Rabbani hazretlerinin ismini taşıyan külliye besmele ve dualarla büyük bir coşku ile hizmete girdi. Mevlid Kandili dolayısıyla Türkiye’den hayırseverlerin katkıları, İhlas Vakfı’nın organizasyonu ve İpek Yol Vakfının koordinesi ile Afganistan’da Farisi olarak bastırılan Hakikat Kitapevinin Ehli Sünneti anlatan dört çeşit kitabı Cevizcan vilayetinde medrese talebelerine ve bölge halkına kandil hediyesi olarak dağıtıldığı bildirildi.

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