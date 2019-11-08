Afganistan’da İmamı Rabbani Hazretleri Külliyesi hizmete girdi

İhlas Vakfı’nın Afganistan’ın kuzey bölgesi vilayetlerinden Cevizcan’da hayırseverlerin bağışları ile açtığı su kuyusu, Kur’an-ı Kerim kursu ve medreseden müteşekkil külliye dualar ile hizmete girdi.

"İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifini kendisine misyon edinen İhlas Vakfı yurt içinde ve yurtdışında insanlara faydalı olmaya devam ediyor. Kamu yararına çalışan vakıf statüsü ile İhlas Vakfı başta Afrika ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor. İhlas Vakfı hayırseverlerin yardımlarını, iç savaş ve terör sebebi ile yokluk ve yoksulluk çeken Afganistan’ın kuzeyindeki Türkmen bölgesine göndermeye devam edilyor. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Afganistan’ın kuzey bölgesi vilayetlerinden Cevizcan’da hayırseverlerin bağışları ile su kuyusu, Kur’an-ı Kerim kursu ve medreseden müteşekkil külliye dualar ile hizmete girdi.

Mektubatı Rabbaninin yazarı büyük İslam Alimi İmamı Rabbani Hazretlerinin isminin verildiği külliyede bulunan Kur’an-ı Kerim kursu, medrese ve su kuyusu bölge halkının ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap vereceği belirtildi.