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Afganistan’da Taliban’a operasyon: 22 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Helmand vilayetinde Taliban’a yönelik düzenlenen saldırıda en az 22 militanın öldüğü, çevredeki düğün salonunun ateş altında kalması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği belirtildi.Afgan kuvvetleri ülkenin güneyinde yer alan Helmand vilayetinin Musa Kale ilçesinde dün gece Taliban’ın bulunduğu bir eve operasyon düzenledi.

Afganistan’ın Helmand vilayetinde Taliban’a yönelik düzenlenen saldırıda en az 22 militanın öldüğü, çevredeki düğün salonunun ateş altında kalması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Afgan kuvvetleri ülkenin güneyinde yer alan Helmand vilayetinin Musa Kale ilçesinde dün gece Taliban’ın bulunduğu bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evin yanındaki bir düğün salonu ateş altında kaldı.
Helmand Vali Sözcüsü Omar Zwak, “Operasyon, Taliban militanlarına yönelik gerçekleşti. Operasyonda Taliban ve El Kaide militanları öldürüldü hem de bir kaç sivil yaşamını yitirdi" dedi.
Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonda 22 militanın öldürüldüğü, 14 militanın ele geçirildiği belirtildi.

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