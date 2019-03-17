Afganistan'ın ilk kütüphanesi ülke tarihini içinde barındırıyor

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'ın tarihini her yönüyle içinde barındıran, ülkenin ilk kütüphanesi olan Afganistan Genel Kütüphanesini günde 150 kişi ziyaret ediyor.
Ülkenin tüm dönemlerine ait kitapların bulunduğu 6 bölümden oluşan kütüphanede çeşitli dillerde yaklaşık 150 bin kitap bulunuyor.
Afganistan Genel Kütüphanesi Başkanı Hamidullah Şahrani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Afganistan'ın ilk kütüphanesi olan yapı 1924'te Kral Amanullah Han tarafından kuruluyor, ancak kısa bir süre sonra bazı olaylar nedeniyle bu kütüphane tahrip ediliyor.'' dedi.
Şahrani, yapının 1966'da Afganistan Genel Kütüphanesi olarak tekrar kurulduğunu ve bu kütüphanede halihazırda 16 bin cildi ülkeyi konu alan, yaklaşık 150 bin kitabın bulunduğunu söyledi.
- Kütüphane 6 bölümden oluşuyor
Altı bölümden oluşan kütüphanede Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe kitapların yer aldığını ifade eden Şahrani, tarih, genel kültür, din ve edebiyat kitaplarının yanı sıra eski dönemlere ait tarihi mektupların da mevcut olduğunu belirtti.
Afganistan'daki kütüphanelerin otomasyonu için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Şahrani, şimdilik hangi kitabın hangi rafta olduğunun eski usul fiş sistemi ile bulunabildiğini aktardı.
Şahrani, bu kütüphanenin yaklaşık 2 bin üyesinin bulunduğunu, günlük ziyaretçi sayısının ise 150 civarında olduğunu kaydetti.
Afganistan genelinde 96 kütüphane bulunduğunu dile getiren Şahrani, bunlardan 4'ünün başkent Kabil'de olduğunu aktardı.
- Kitapları çalındı
Afganistan'da yaklaşık 40 yıldır devam eden savaş nedeniyle binlerce cilt tarihi kitabın yurt dışına kaçırıldığını anlatan Şahrani, binlerce cilt kitabın da ateşe verildiğini söyledi.
Şahrani, ''Afganistan'da geçmişten günümüze yaşanan olayları anlatan eserlerimiz halen kütüphanemizde bulunuyor, tarihi binamızın tahrip olması ve yeni binanın kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle binlerce cilt kitap depolarda bekletiliyor.'' diye konuştu.
Afganistan'da kütüphanecilik kültürünün yaygın olmadığına dikkati çeken Şahrani, bu nedenle kitap okuma alışkanlığının da yetersiz olduğunu söyledi.
- Ülkede eğitim durumu
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 2018 raporuna göre, Afganistan'da yaklaşık 4 milyon çocuk okula gidemiyor. Kız çocuklarının ise yüzde 60'ı eğitimden yoksun.
Rapora göre, yaşı 7 ile 17 arasında olan yaklaşık 3 milyon 700 bin çocuk eğitim olanaklarından yararlanamıyor.
Raporda, ülke genelinde kız çocuklarının yüzde 60'ının, Kandahar ve Helmand vilayetlerinde ise yüzde 85'inin okula gidemediği kaydedilirken, muhafazakar ailelerin kadın öğretmenlerin bulunmadığı bölgelerde kız çocuklarını okula göndermek istemediği belirtildi.
Afganistan'da okula giden 300 bin civarında çocuğun ise eğitimlerini yarım bırakma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu aktarıldı.
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