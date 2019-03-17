Afganistan'ın ilk kütüphanesi ülke tarihini içinde barındırıyor

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'ın tarihini her yönüyle içinde barındıran, ülkenin ilk kütüphanesi olan Afganistan Genel Kütüphanesini günde 150 kişi ziyaret ediyor.

Ülkenin tüm dönemlerine ait kitapların bulunduğu 6 bölümden oluşan kütüphanede çeşitli dillerde yaklaşık 150 bin kitap bulunuyor.

Afganistan Genel Kütüphanesi Başkanı Hamidullah Şahrani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Afganistan'ın ilk kütüphanesi olan yapı 1924'te Kral Amanullah Han tarafından kuruluyor, ancak kısa bir süre sonra bazı olaylar nedeniyle bu kütüphane tahrip ediliyor.'' dedi.

Şahrani, yapının 1966'da Afganistan Genel Kütüphanesi olarak tekrar kurulduğunu ve bu kütüphanede halihazırda 16 bin cildi ülkeyi konu alan, yaklaşık 150 bin kitabın bulunduğunu söyledi.

- Kütüphane 6 bölümden oluşuyor

Altı bölümden oluşan kütüphanede Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe kitapların yer aldığını ifade eden Şahrani, tarih, genel kültür, din ve edebiyat kitaplarının yanı sıra eski dönemlere ait tarihi mektupların da mevcut olduğunu belirtti.