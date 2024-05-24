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  4. Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod 'Prof. Dr. Orhan Şen '3 - 4 gün' diyerek açıkladı! Meteoroloji'den son dakika 24 - 28 Mayıs hava durumu

Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod 'Prof. Dr. Orhan Şen '3 - 4 gün' diyerek açıkladı! Meteoroloji'den son dakika 24 - 28 Mayıs hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.05.2024 10:31
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Bugün hava nasıl? Yağmur var mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? Çok sayıda vatandaş, dışarıda plan yapmadan önce hava durumu ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Meteoroloji, son dakika hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Prof. Dr. Orhan Şen ise yurdun büyük bölümünde yağmur olduğunu söyledi. İşte son hava durumu tahmini ve illere göre son durum...

Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod 'Prof. Dr. Orhan Şen '3 - 4 gün' diyerek açıkladı! Meteoroloji'den son dakika 24 - 28 Mayıs hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Vatandaşlar bu soruların yanıtını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken 5 günlük hava tahmin raporu da geldi. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de bugün yurdun büyük bölümünde yağmur olduğunu söyledi. İşte son dakika 24 Mayıs 2024 Cuma il il hava durumu tahmini...

"YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞMUR VAR"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün cuma yurdun büyük bölümünde yağmur var. Güney Ege, Marmara'nın batısı, Akdeniz kıyısı, Doğu Karadeniz'de yağış yok. Ankara, Çankırı, Yozgat, Adana, Osmaniye, Mersin'in iç kesimlerinde, Hatay çevrelerinde kuvvetli. Sıcaklıklar iç kesimlerde ortalamanın 4-5 altında." ifadelerini kullandı.

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Şen, bir sonraki paylaşımında ise "İstanbul'un anadolu yakasının doğu ilçelerinde sabah yağmur var. Önümüzdeki 3-4 gün yağış yok. Sıcaklık 23 C. İzmir 28, Antalya 29C, Ankara sağanak yağışlı 22 C. Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 15 C. Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 C." dedi.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji'den Adana, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Hatay, Mersin, Kars, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için de turuncu kodlu uyarı yapıldı.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısıda ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç keimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

24 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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25 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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26 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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27 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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28 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Orhan Şen
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