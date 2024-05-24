Arabaya 17 kişi binip polisten kaçmaya çalıştılar: Kaçak göçmenlerin dermanı kesilmiş! Edirne'de nefes kesen kovalamaca

Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor. Bu sırada Edirne'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 'Dur' ihtarından kaçan arabanın içinden 17 kişi çıktı. Görenleri hayrete düşüren olayla birlikte kaçak göçmenler için harekete geçildi.
Edirne'de polis ekipleri CB 2356 TH Bulgar plakalı otomobili İstasyon Mahallesi Güney çevre yolunda durdurmak istedi.
Şüpheli otomobilin daha önce de defalarca uygulama noktalarında polis ekiplerinin "dur" ikazında bulunmasına rağmen sürekli kaçtığı öğrenildi.
Kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucu trafik polislerinin ekip otosuna çarparak durduruldu.
Durdurulan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi ise yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.
Polis ekipleri, otomobilin içinde aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 14 düzensiz kaçak göçmenin olduğunu tespit etti.