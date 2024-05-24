Arabaya 17 kişi binip polisten kaçmaya çalıştılar: Kaçak göçmenlerin dermanı kesilmiş! Edirne'de nefes kesen kovalamaca

Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor. Bu sırada Edirne'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 'Dur' ihtarından kaçan arabanın içinden 17 kişi çıktı. Görenleri hayrete düşüren olayla birlikte kaçak göçmenler için harekete geçildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

