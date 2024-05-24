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  4. Arabaya 17 kişi binip polisten kaçmaya çalıştılar: Kaçak göçmenlerin dermanı kesilmiş! Edirne'de nefes kesen kovalamaca

Arabaya 17 kişi binip polisten kaçmaya çalıştılar: Kaçak göçmenlerin dermanı kesilmiş! Edirne'de nefes kesen kovalamaca

24.05.2024 09:29
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Edirne'de polisler 'dur' ihtarına uymayan Bulgaristan plakalı arabanın peşine düşünce nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Araba anca polis arabasına çarpınca durdu. Durur durmaz içinden 3 kişi kaçtı. İlginç olan ise arabanın içinden 14 kişi daha çıktı, hepsi kaçak göçmendi. Yetmedi, içeride bir de lastik bot bulundu.

Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor. Bu sırada Edirne'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 'Dur' ihtarından kaçan arabanın içinden 17 kişi çıktı. Görenleri hayrete düşüren olayla birlikte kaçak göçmenler için harekete geçildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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17 KİŞİLİ KAÇAK GÖÇMEN ARABASI

'DUR' DENDİ, KAÇTI

'DUR' DENDİ, KAÇTI

Edirne'de polis ekipleri CB 2356 TH Bulgar plakalı otomobili İstasyon Mahallesi Güney çevre yolunda durdurmak istedi.

Şüpheli otomobilin daha önce de defalarca uygulama noktalarında polis ekiplerinin "dur" ikazında bulunmasına rağmen sürekli kaçtığı öğrenildi.

ÇARPIŞMAYLA DURDU

ÇARPIŞMAYLA DURDU

Kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucu trafik polislerinin ekip otosuna çarparak durduruldu.

Durdurulan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi ise yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, otomobilin içinde aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 14 düzensiz kaçak göçmenin olduğunu tespit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne göçmen
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