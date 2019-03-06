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Afrika'nın altın ülkesi Gana bağımsızlığını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Sahraaltı Afrika'da bağımsızlığını kazanan ilk ülke olan ve altın madenleri ile meşhur Gana, 62'nci Bağımsızlık Günü'nü kutluyor - Büyük altın rezervi nedeniyle koloni yönetiminden bu yana bölge "Altın Sahili" olarak isimlendiriliyor - Gana, ilk Devlet Başkanı Dr. Kwame Nkrumah öncülüğünde 6 Mart 1957'de İngiliz sömürgeciliğinden kurtularak bağımsızlığını kazandı

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Sahraaltı Afrika ülkesi Gana, 6 Mart 1957'de İngilizlere karşı kazandığı bağımsızlığının 62'nci yılını kutluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Atlas Okyanusu kıyısında bulunan ve Sahraaltı Afrika'da ilk bağımsızlığını kazanan ülke olan Gana, geniş altın rezervi nedeniyle koloni yönetiminden bu yana "Altın Sahili" olarak adlandırılıyor.

İsmini, Batı Afrika'nın ilk büyük imparatorluğu olan Gana İmparatorluğu'ndan alan ülkede en büyük kabileleri Akanlar, Dagombalar ve Eveler oluşturuyor. Gana'da resmi dil İngilizce olup 70'ten fazla yerel dil konuşuluyor.

Nüfusun yüzde 71'inin Hristiyan olduğu ülkenin yüzde 17'si Müslüman ve geri kalanları da yerel dinlere mensup kişilerden oluşuyor.

- Birçok imparatorluğa ev sahipliği yaptı

Tarım ve hayvancılığa elverişli olan ülke topraklarında 15'inci yüzyılda Dagomba, 16'ncı yüzyılda Mamprusi, 17'nci yüzyılda Gonja ve Ashanti krallıkları hüküm sürdü.

Gana sahillerine ilk gelenler 15'inci yüzyılda Portekizli tüccar ve askerlerdi. Daha sonra Danimarkalılar, Hollandalılar, Fransızlar ve İngilizler ülkeye ayak bastı.

19'uncu yüzyılda İngiltere tarafından Koloni Bakanlığına bağlanan "altın ülke" Gana'da yaklaşık 100 yıl sonra bağımsızlık hareketleri başladı.

- Bağımsızlık mücadelesinin sembolü Dr. Nkrumah

İngiltere'ye karşı yürütülen mücadeleler sonunda bağımsızlığını kazanan Gana'nın 11 devlet başkanından ilki olan Dr. Kwame Nkrumah, ülkenin özgürleşmesinde önemli rol oynadı.

1909'da küçük bir köyde doğan Nkrumah, yoksul ve okuma yazma bilmeyen bir aileden geliyor. ABD ve İngiltere'de tahsil gören Nkrumah, bu ülkelerde yaşayan Afrikalı öğrencilere liderlik etti.

Nkrumah, 1947'de ülkesine dönerek koloni yönetimine karşı halkıyla birlikte mücadele verdi. 1949'da Kongre Halk Partisini kuran Nkrumah binlerce Ganalının desteğiyle 1952'de ülkenin başbakanı oldu.

Uzun süre başbakanlık görevine devam eden Nkrumah öncülüğünde Gana, 6 Mart 1957'de İngiliz sömürgeciliğinden kurtularak bağımsızlığını kazandı.

- Sahraaltı Afrika'da en fazla altın Gana'da

Güney Afrika'dan sonra Afrika kıtasının en büyük ikinci ve Sahraaltı Afrika'nın ise en büyük altın rezervlerine sahip ülke kakao üretiminde de ilk sıralarda yer alıyor.

En önemli gelir kaynakları madencilik ve tarım olan ülke ekonomisinde turizm, petrol ve doğal gaz üretimi de son yıllarda öne çıkmaya başladı.

Gana İstatistik Bürosunun verilerine göre, ülke gelirlerinin yüzde 37'si madencilik, yüzde 25'i tarım, yüzde 28'si petrol ve doğal gaz üretiminden elde ediliyor.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Gana'nın ihracatı 11,06 milyar dolar, ithalatı ise 12,75 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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