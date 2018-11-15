HABER

Afrin'in güvenliği özel harekata emanet

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı Suriye Görev Gücü, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlıyor. Özel harekatçılar son 3 ayda bombalı araçlarla düzenlenmek isteyen 2 intihar saldırısını önledi, 100'ün üzerinde el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Özel Harekat Başkanlığı koordinasyonunda Ankara, Hatay ve Gaziantep Özel Harekat Şubelerinden oluşturulan 12 tim, bir yandan Afrin'de görevli emniyet personelinin ve yerel polisin güvenliğini sağlarken diğer yandan riskli operasyonlarda görev alıyor.

Afrin'in güvenliği onlara emanet

1 / 14

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Suriye Görev Gücü'ne bağlı özel harekat timleri, bölgede güvenliğin en büyük garantisi.
2 / 14

AA ekibi, bir yandan şehrin güvenliğini sağlarken diğer taraftan kuruluş çalışmaları süren polis teşkilatı için bölge halkından seçilen ve "Şurta" adı verilen yerel polise eğitim desteği ve operasyonel destek sağlayan özel harekatçıların bölgedeki faaliyetlerini görüntüledi.
3 / 14

Özel Harekat Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara, Hatay ve Gaziantep Özel Harekat Şubelerinden oluşturulmuş toplam 12 tim halinde görev yapan birim, Afrin'de görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin ve yerel polisin güvenliğini de sağlıyor.
4 / 14

Suriye Görev Gücü, aynı zamanda yüksek kabiliyet gerektiren riskli operasyonlarda görev alıyor.
5 / 14

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilat yapılanmasına benzer şekilde oluşturulan yerel polis teşkilatı, "Terörle Mücadele", "İstihbarat", "Asayiş", "Trafik", "Olay Yeri İnceleme", "Bomba İmha" ve "Komandos" adı verilen özel tim olmak üzere 7 ana birimden oluşuyor.
6 / 14

Bu kapsamda her birime kendi konularında EGM personelinden oluşan uzman polislerce eğitim ve yönlendirme desteği veriliyor.
7 / 14

Sahada uygulama yaptırılarak tecrübe kazandırılan yerel polis teşkilatının bir an önce tam anlamıyla göreve hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
8 / 14

Uzman personel, bölgede açılacak cezaevinde görev yapacak yerel polise de eğitim veriyor.
9 / 14

ÖNEMLİ OPERASYONLARI BİZZAT YÜRÜTÜYORLAR

ÖNEMLİ OPERASYONLARI BİZZAT YÜRÜTÜYORLAR
Polis özel harekat birimleri şehrin giriş ve çıkışlarındaki ana arterler ve şehre hakim noktalarda görev alarak güvenliği sağlıyor.
10 / 14

Riskli ve özel operasyonlarda yerel makamların onayı ile bizzat görev alan özel harekatçılar, terör örgütünün tekrar aktif olma arayışını sürdürdüğü Afrin'de son 3 ayda bombalı araçlarla düzenlenmek isteyen 2 intihar saldırısını önledi, 100'ün üzerinde el yapımı patlayıcıyı imha etti.
11 / 14

Bölgede varlığını sürdürdüğü tahmin edilen örgüt mensuplarına yönelik operasyonlar sürüyor.
12 / 14

Suriye Görev Gücü, gerektiğinde bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve MİT mensupları ile müşterek operasyonlar da yürütüyor.
13 / 14

14 / 14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Özel Harekat Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD sınırına ulaştılar!

ABD sınırına ulaştılar!

CIA'in korkunç projesi ortaya çıktı! Suçlulara ilaç verip...

CIA'in korkunç projesi ortaya çıktı! Suçlulara ilaç verip...

Çok önemli açıklama: Birkaç ay içinde bitebilir

Çok önemli açıklama: Birkaç ay içinde bitebilir

First Lady uçakta kavga ettiği yetkiliyi işinden etti!

First Lady uçakta kavga ettiği yetkiliyi işinden etti!

O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı! Ayda 37 bin TL kazanıyor

O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı! Ayda 37 bin TL kazanıyor

iPhone almaya bir küvet dolusu bozuk parayla gidince...

iPhone almaya bir küvet dolusu bozuk parayla gidince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.