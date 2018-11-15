Afrin'in güvenliği özel harekata emanet

Özel Harekat Başkanlığı koordinasyonunda Ankara, Hatay ve Gaziantep Özel Harekat Şubelerinden oluşturulan 12 tim, bir yandan Afrin'de görevli emniyet personelinin ve yerel polisin güvenliğini sağlarken diğer yandan riskli operasyonlarda görev alıyor.

Afrin'in güvenliği onlara emanet

1 / 14 Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Suriye Görev Gücü'ne bağlı özel harekat timleri, bölgede güvenliğin en büyük garantisi.

2 / 14 AA ekibi, bir yandan şehrin güvenliğini sağlarken diğer taraftan kuruluş çalışmaları süren polis teşkilatı için bölge halkından seçilen ve "Şurta" adı verilen yerel polise eğitim desteği ve operasyonel destek sağlayan özel harekatçıların bölgedeki faaliyetlerini görüntüledi.

3 / 14 Özel Harekat Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara, Hatay ve Gaziantep Özel Harekat Şubelerinden oluşturulmuş toplam 12 tim halinde görev yapan birim, Afrin'de görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin ve yerel polisin güvenliğini de sağlıyor.

4 / 14 Suriye Görev Gücü, aynı zamanda yüksek kabiliyet gerektiren riskli operasyonlarda görev alıyor.

5 / 14 Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilat yapılanmasına benzer şekilde oluşturulan yerel polis teşkilatı, "Terörle Mücadele", "İstihbarat", "Asayiş", "Trafik", "Olay Yeri İnceleme", "Bomba İmha" ve "Komandos" adı verilen özel tim olmak üzere 7 ana birimden oluşuyor.

6 / 14 Bu kapsamda her birime kendi konularında EGM personelinden oluşan uzman polislerce eğitim ve yönlendirme desteği veriliyor.

7 / 14 Sahada uygulama yaptırılarak tecrübe kazandırılan yerel polis teşkilatının bir an önce tam anlamıyla göreve hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

8 / 14 Uzman personel, bölgede açılacak cezaevinde görev yapacak yerel polise de eğitim veriyor.

9 / 14 ÖNEMLİ OPERASYONLARI BİZZAT YÜRÜTÜYORLAR Polis özel harekat birimleri şehrin giriş ve çıkışlarındaki ana arterler ve şehre hakim noktalarda görev alarak güvenliği sağlıyor.

10 / 14 Riskli ve özel operasyonlarda yerel makamların onayı ile bizzat görev alan özel harekatçılar, terör örgütünün tekrar aktif olma arayışını sürdürdüğü Afrin'de son 3 ayda bombalı araçlarla düzenlenmek isteyen 2 intihar saldırısını önledi, 100'ün üzerinde el yapımı patlayıcıyı imha etti.

11 / 14 Bölgede varlığını sürdürdüğü tahmin edilen örgüt mensuplarına yönelik operasyonlar sürüyor.

12 / 14 Suriye Görev Gücü, gerektiğinde bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve MİT mensupları ile müşterek operasyonlar da yürütüyor.

13 / 14