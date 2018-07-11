Aft Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Halk arasında aft adı verilen ağız yaraları, kişinin yemek yemesini, konuşmasını, yutkunmasını zorlaştıran ve tükürük salgılarının kontrolünü güçleştiren mukozal bir rahatsızlıktır. Aft; yanak içlerinde, dilde, damakta diş etlerinde tekil ya da çoğul yaralar şeklinde görülebilir. Kadınlarda daha sık görülmekle birlikte toplumun %25’inde ağız yaraları oluşabilmektedir. Aft Neden Olur? Aft, genelde kısa sürede iyileşen ve belirli bir süre boyunca hassasiyet ve acıya sebep olmaktan başka herhangi bir olumsuz sonucu olmayan bir hastalıktır. Ancak sürekli tekrar eden, iyileşme süresi uzun süren ya da derin yaraların oluşmasına sebep olan aftlar ciddi hastalıkları da beraberinde getirir. Bu nedenle ağızda aft nasıl çıkar sorusunun birden çok yanıtı vardır. Beyaz birer baloncuk gibi görünmelerine rağmen, aft patlatmak mümkün değildir. Ağız yaralarına dikkat edilmeli ve olası önemli bir durumda, erken tanı ve tedavi ihtimalini yitirmemek için kısa sürede kontrol altına alınmalıdır. Bunun için de altında yatan sebebin tespit edilmesi gerekir.

1. Alerji İnek sütü proteinleri, çikolata, domates, ceviz, tarçın, badem, gluten, çilek, incir ve limon gibi gıdaların alerjik reaksiyona neden olarak ağızda aft oluşumunu tetiklediği bilinmektedir. Reaksiyon sırasında histamin salgılanması sebebiyle ağız içi dokusu zarar görebilir ve bu da aft oluşumuna neden olabilir. Eğer alerjiye bağlı olarak ağız yaralarınızın oluştuğunu düşünüyorsanız bir alerji testi yaptırarak nelere hassasiyetiniz olduğunu öğrenebilir ve bu gıdaları tüketirken daha dikkatli olabilirsiniz. 2. Demir ve vitamin eksikliği Ağız yaralarının oluşmasında en büyük etkenlerden biri de B3, B9 ve B12 vitaminleriyle birlikte vücuttaki demir eksikliğidir. Bu vitaminler kan hücresi üretmek, cilt sağlığı ve sinir sistemini desteklemek gibi özelliklere sahiptir. Dolayısıyla vücutta az miktarda bulunmaları durumunda, vücut yeterli desteği sağlayamadığı için ağızda aftlar oluşabilir. 3. Bağışıklık sisteminde zayıflık Ağızda aft hangi vitamin eksikliği ile meydana gelir sorusunun ardından, bu duruma paralel olarak ilerleyen bağışıklık sistemi zayıflığını da göz ardı etmemek gerekir. Mineral ve vitamin eksikliği vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Bağışıklık sistemi zayıflayan beden, HIV ya da lupus gibi direkt bağışıklık sistemine hücum eden hastalıklara karşı savunmasız kalır ve bu tür hastalıklar da ağızda yaraların oluşmasına neden olur.

4. Behçet hastalığı Tekarlayıcı özelliğe sahip olması nedeniyle, çoğunlukla yineleyen aftlarla karıştırılan bu durum Behçet hastalığının habercisidir. Çoklu miktarda görülmesi ve diğer nedenlere kıyasla daha sık tekrar etmesi sebebiyle Behçet hastalığı nedeniyle oluşan aftlar bu şekilde ayırt edilebilir. Behçet hastası olan kişilerde aftlar ayda birkaç kez tekrar eder ve sayıları genelde birden fazladır. Sayılarının çokluğu nedeniyle ağrıya da neden olabilir. 5. Hormonal değişiklikler Aftlar, vücudun hormon değişikliklerine verdiği fizyolojik tepkilerden biridir. Bu nedenle ergenlik dönemindeki gençlerde, regl dönemindeki ya da hamile kadınlarda sıklıkla ağız yaraları oluşur. 6. Asitli yiyecek ve içecekler İçerisinde yüksek oranda asit bulunan yiyecek ve içecekler ağız içerisinde tahrişe neden olarak aft oluşumunu tetikleyebilir. Asit oranı yüksek gıdaların yanı sıra aşırı tuzlu, aşırı baharatlı ya da içeriğinde kimyasal ihtiva eden hazır gıdaların tüketimi de aft oluşumuna sebep olur. 7. Mide mikrobu

Mide mikrobu, helikobakter pilori adıyla bilinir ve B12 eksikliğine sebep olmakla birlikte aft oluşumuna da sebep olabilir. Mide mikrobu, aftın nedenleri araştırılırken genellikle atlanan bir unsurdur ancak oldukça yaygın görülebilen bir durumdur. Eğer ağzınızda sıkça tekrarlanan aftlar varsa bunun sebebi mide mikrobu olabilir ve bu zararlıdan kurtulmadan aftlardan da tamamen kurtulmak mümkün olmayacaktır. 8. Ağız bakım ürünleri Ağız sağlığıyla ilgili ürünler alırken içeriğine bakıp sodyum lauril sülfat içeren ürünlerden uzak durmanız, ağzınızda bu nedenle aft çıkma olasılığını ortadan kaldırır. Çünkü sodyum lauril sülfat içeren diş macunu, gargara gibi ürünlerin, ağızda yaraların oluşması ihtimalini artırdığı bilinmektedir. Bu nedenlerin dışında daha pek çok şey ağızda aft oluşmasına sebep olabilir. Yanağınızı ısırmanız, dişlerinizi fırçalarken fazla sert davranmanız gibi fiziksel travmaların yanı sıra sigara tüketimi, stres gibi faktörler de aft oluşmasını tetikler. Sürekli tekrar eden ve geç iyileşen ağız yaralarından muzdaripseniz en kısa sürede doktorunuza danışmalısınız.

Aft Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir? Ağızda çıkan ve beyaz oval şekiller olarak kendini gösteren ağız yaraları genelde çok önemsenmez. Ancak altında yatan problemlerin çok çeşitli olması sebebiyle aft neden olur sorusunun yanıtı, erken teşhis ve tedavide büyük önem arz eder. Aft Belirtileri Nelerdir? Ağız yaraları nedenine bağlı olarak farklılık gösterir. Aftlar ağız içerisinde çıktığı lokasyonda yüzeysel ya da derin doku kaybına neden olur. Genel olarak beyaz oval noktacıklar şeklinde oluşan aftlar, eğer ağızda derin yaralar açıyorsa kanser gibi daha ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Aft bulaşıcı mı sorusu için, bulaşıcı olmadığını söyleyebiliriz. Eğer ağız yoluyla temas ettiğiniz kişide de benzer yaralar oluştuysa bu yaralar aft değildir ve acilen doktora gösterilmelidir. Genel olarak aft belirtileri: Ağızda beyaz renkli yara ya da yaralar

Çene hareketleri sırasında acı

Diş fırçalanırken batma hissi ve nadiren diş etlerinde kanama

İştah kaybı

Yaralı bölgelerin şişmesi

Yoğun tuzlu, baharatlı ya da ekşi gıdalar tüketilirken ağızda yanma hissi

Bademcikler ya da lenf bezlerinde şişme

Ağızda kuruluk

İstenmeyen kilo kaybı

Halsizlik

şeklinde sıralanabilir. Ağız ülserinin belirtileri, altta yatan duruma ya da hastalığa ve süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Aft Nasıl Tedavi Edilir? Genel olarak aft bitkisel tedavi ya da başka herhangi bir yönteme ihtiyaç duymadan 7-10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Ancak küçük de olsa tekrarlayan aftlar için doktora gidilmeli ve aftın oluşmasındaki asıl sebep belirlenmelidir. Çünkü aftın sebebi vitamin eksikliği ise tedavisi farklı, alerjik reaksiyona bağlıysa farklı olacaktır. Ancak doktora gitmeden önce, evinizde bulunan bazı ürünlerle aft tedavisini kendiniz uygulayabilirsiniz.