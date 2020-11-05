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  4. Afyonkarahisar’da korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı

Afyonkarahisar’da korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 23:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 15 yaşındaki küçük kız kardeşlerini para karşılığı erkeklere satmaya çalıştığı iddia edilen iki abladan biri polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Polis olaya karıştığı iddia edilen 31 kişinin ifadesini alırken, gözaltına alınan iki abla adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar’da korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. E.T. (15) isimli kız çocuğunun ablaları tarafından fuhşa zorlandığı yönünde bilgi alan ekipler, çocuğun Büşra B. ve Kübra T. isimli iki ablasının teknik ve fiziki takibe aldı.

FUHUŞ YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI

Ardından operasyon başlatan ekipler ablalardan Kübra T.’yi Erenler Mahallesi'nde bir erkek şahısla fuhuş yaparken, Büşra B.’yi ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili olduğu iddia edilen 31 kişinin ise ifadesine başvuruldu.

BASIN MENSUPLARINA KÜFÜR ETTİLER

Kardeşlerini para karşılığı erkeklere pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen ablalar polis tarafından adliyeye sevk edildi. Ablalar adliye girişinde ise olayı görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretler etti. Kardeşlerini satmaya çalıştıkları için gözaltına alındıkları öne sürülen kadınları polis güçlükle sakinleştirerek adliyeye girmelerini sağladı.

Ablaların savcılık sorgusunun ardından mahkeme çıkarılmaları bekleniyor.

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