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Afyonkarahisar'dan acı haber! Kaza yerinde önlem almak isterken kamyonetin çarptığı astsubay şehit oldu

31.07.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi. Kaza yerinde önlem almak istediği sırada kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Tatlı'ya çarpan kamyonet sürücüsü M.G.'nin (39) alkollü olduğu belirlendi. İşte detaylar...

Afyonkarahisar'dan acı haber! Kaza yerinde önlem almak isterken kamyonetin çarptığı astsubay şehit oldu

Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden N.Ö. (52) idaresindeki saman yüklü TIR, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkıp yolun sağına devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü saman balyalarının yola savruldu. Kazanın ardından bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, tedbir amacıyla yola duba koymak isterken, M.G. yönetimindeki kamyonet çarptı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tatlı ile kamyonet sürücüsü M.G. ve TIR şoförü N.Ö., ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneyle götürüldü. Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu.

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SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kamyonet sürücüsü M.G.'nin yapılan kontrolde 1.02 promil alkollü olduğu belirlendi. M.G. ve N.Ö.'nün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afyon-Konya karayolu Sultandağı/Dereçine mevkisinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken, başka bir aracın çarpması sonucu Asb. Kd. Çvş. Mustafa Tatlı şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

(DHA)

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