Afyonkarahisar’da 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında Afyonkarahisar il Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Esma-ul Hüsna modernize hat sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında ilk tören hava ve polis şehitliğine ziyaretle başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan anma etkinliği Kur-anı kerim tilavetiyle devam etti. Vali Mustafa Tutulmaz’ın da katıldığı etkinlikte şehit mezarlıkları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Anma etkinlikleri Taş Medrese’de devam etti. Yaşar Yapıcı Nalcı tarafından 7 yılda modernize hat sanatıyla hazırlanan Allah’ın 99 ismi Esma-ül Hüsna tabloları beğeniye sunuldu. Taş Medresede açılış gerçekleştirilen sergiye Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, il müdürler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır yaptığı açıklama da, şehitleri anmak amacıyla böyle bir sergi açtıklarını belirtti. Tanır şöyle devam etti:

“15 Temmuz’da 248 şehit 2 bin 196 yaralı ve gazisiyle bu millet yaşanmış olan bu saldırıda dimdik ayakta durmuş ve bu milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır. Sanat, duyuş, hissediş ve tasavvuru bir yapıta dönüştürmektir. İşte bir taraftan şehitlerimizi anmak amacıyla bir taraftan da sanatı ve sanatkarı öne çıkartmak amacıyla bu sergiyi düzenledik. Sergide Allah’ın 99 ismi ve 4 eser yer alıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi tarihimizle buluşturabilmemiz adına sanat eserleri bizlere güzel fırsatlar sunuyor. Sanatla onların dünyalarına girebileceğimizi düşünüyoruz”.

Müdür Tanır’ın konuşmasının ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Tutulmaz ise, bugünü önemli bir gün olarak kabul ettiklerini belirterek, “Milli birlik ve demokrasi günümüzü hem şehitlerimizi anma hem de bugünü değerlendirme geleceğe bakış açısından yapılandırma adına önemli bir gün olarak kabul ediyoruz. Bugünü değişik etikliklerle kutluyoruz, şehitlerimizi anıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezen protokol üyeleri Yaşar Yapıcı Nalcı’dan eserler hakkında bilgi aldı.

