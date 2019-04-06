Afyonkarahisar’da gerçeği aratmayan tatbikat

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, gerçeği aratmayan olay bazlı tatbikat gerçekleştirdi. 20 AFAD personelinin katıldığı tatbikatta arazide mahsur kalan bir şahsın yanı sıra balık tutarken gölete düşmüş başka bir vatandaş kurtarıldı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü imkan ve kabiliyetlerini geliştirme ve test etmek amacıyla olay bazlı tatbikatlar düzenledi. Bu kapsamda doğada mahsur kalma ve su üstü arama kurtarma tatbikatını Gezler Gölet’inin ve dağlık arazisinde gerçekleştirdi. Yapılan tatbikatta 3 operasyon gerçekleştirildi. Birinci operasyon barajın diğer tarafında arazide mahsur kalmış ve yaralı halde olan bir vatandaşın amfibik araçla barajdan geçerek kurtarılması, ikinci operasyon balık tutarken suya düşen ve su üstündeki ağaca tutunmuş halde mahsur kalan bir vatandaşın bot ve rafting bot yardımıyla kurulması ve üçüncü operasyon ise kayalık alanda mahsur kalmış vatandaşın doğada kurtarma teknikleri kullanılarak kurtarılması olarak belirlendi. Bu operasyonun sonucunda personelin imkan ve kabiliyetleri test edilirken yetkinliği artırılmış ve mevcut ekipmanların yeterliliğinin de testi sağlandı.

Amfibik araçlar ve botlar kullanıldı

Yapılan 3 farklı tatbikatla ilgili bilgiler veren AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, bu tür tatbikatların devam edeceğini söyledi. Buldan, "Doğada mahsur kalma ve su üzerinde ara kurtarma tatbikatını ilimiz Gezler Barajında gerçekleştirdik. Bu tatbikatta 20 personelimiz ve su üzerinde hareket kabiliyetine sahip ekipmanlarımız yine kurtarmada kullandığımız teknik malzemelerle operasyon gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz çalışma 3 operasyon içermektedir. Bu operasyonlardan su üzerinde ağaçta tutunarak bir vatandaşımızdı bu vatandaşımızı bot yardımıyla karada suda hareket kabiliyetine sahip amfibik aracıyla kurtarmaya çalıştık ve kurtardık. Yine barajın diğer tarafında ayağından yaralanmış ve hareket edemeyen barajın bu tarafına geçemeyen bir vatandaşımızı kurtarılması için yine amfibik aracımızı kullanarak sudan geçerek barajın öbür tarafına oradaki vatandaşımızı sağlık ekiplerinin olduğu bölgeye taşıma çalışmasıydı" dedi.

"Dağda mahsur kalan vatandaşı da kurtardık"

Gölette mahsur kalmış birinin yanı sıra dağlık arazide mahsur kalmış bir vatandaşı da kurtarma tatbikatı yaptıklarını hatırlatan Buldan şöyle konuştu;

"Dağlık arazide mahsur kalmış bir vatandaşımızın kurtarılması çalışması vardı. Kurtarma teknikleri kullanılarak oradaki yaralı vatandaşımızda kurtarmış olduk. Buradaki çalışmamızdaki gayemiz hem envanterimizde bulunan ekipmanların çalışmasını test etmek ve personelimizin kullanma becerilerini arttırmak. Burada 20 arama kurtarma personelimiz aynı anda 3 farklı olayda çalışma gösterdi ve araçlarımızın bu noktada kullanımıyla ilgili bilgi becerilerinin arttırılması sağlandı. Su üzerinde kullanılan araçlar ve karada kullanılan araçlar aynı zaman haberleşme araçlarının da kullanılarak aynı anda 3 operasyon yönetildi."