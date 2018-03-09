Ağda stresini bir de kameraların önünde yaşadılar

Hayatlarında ilk kez bikini bölgesine ağda yaptıran insanların tepkileri

Ağda yapmak zaten acı veren bir iş, hele bir de kameralarının önünde yapılıyorsa!

1 / 9 Ağda söz konusu olduğunda özellikle kadınların yüzü buruşur, bazılarının ise rengi atar. Bakımlı olma uğruna çekilen acılar, yaşanan o stres ağdadan korkmanız için sadece birkaç neden bile olabilir.

2 / 9 REAKSİYONLARI AĞIR ÇEKİMDE KAYDEDİLDİ Şimdi göreceğiniz fotoğraftaki insanlar da ağda deneyimini ilk kez yaşayan kişiler.

3 / 9 YouTube’da yayınladıkları ilginç videolarla popüler olan Cut.com ekibinin gerçekleştirdiği projede 5 kişi hayatlarında ilk defa bikini bölgelerine ağda yaptırıyor.

4 / 9 Kendini bir uzmanın ellerine teslim eden bu 5 kişinin ağdayı çektiği andaki yüz ifadeleri gerçekten görülmeye değer.

5 / 9 Uzmanın ağdayı bikini bölgesine sürdüğü andan çektiği ana kadar “deneklerin” yüz ifadeleri videoya çekildi.

6 / 9 Video'da yer almayı kabul eden bir erkek katılımcı, ağda olayını kadınların çok abarttığını ve bunun abarttıkları kadar olup olmadığını göstermek için kabul ettiğini söyledi. Çekimden sonra tekrar görüşü alınan kişi, 'Bedenim titredi. Kadınlar kesinlikle abartmıyor, yaşadıkları acılar gerçek' dedi.

7 / 9 VIDEO ÇEKİMİ SANİYEDE 1000 KARE İLE YAPILDI Cut.com, acının her anını yavaş mod video için yakalamasını sağlamak için özel bir kamera kullandı.

8 / 9 Ağda, bikini bölgesine sürüldükten sonra geri sayımla çıkarılıyor. Ağda yapıldıktan sonra kadınlara ve erkeklere kendilerini nasıl hissettikleri soruluyor.