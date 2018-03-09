KADIN

Ağda stresini bir de kameraların önünde yaşadılar

Arya Demir Arya Demir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.03.2018 16:46 | Son Güncelleme

Yaptıkları her video ile ses getiren Cut.com ekibi yine çok konuşulacak bir işe imza attı. Geçtiğimiz günlerde kameraların önünde seks oyuncağı test eden kadınların tepkilerini yayınlayan ekip bu kez kameraların önünde ilk kez ağda yaptıran erkekleri ve kadınları yayınlayarak gündeme geldi.

Hayatlarında ilk kez bikini bölgesine ağda yaptıran insanların tepkileri

Ağda yapmak zaten acı veren bir iş, hele bir de kameralarının önünde yapılıyorsa!

1 / 9

Ağda söz konusu olduğunda özellikle kadınların yüzü buruşur, bazılarının ise rengi atar. Bakımlı olma uğruna çekilen acılar, yaşanan o stres ağdadan korkmanız için sadece birkaç neden bile olabilir.
2 / 9

REAKSİYONLARI AĞIR ÇEKİMDE KAYDEDİLDİ

REAKSİYONLARI AĞIR ÇEKİMDE KAYDEDİLDİ
Şimdi göreceğiniz fotoğraftaki insanlar da ağda deneyimini ilk kez yaşayan kişiler.
3 / 9

YouTube’da yayınladıkları ilginç videolarla popüler olan Cut.com ekibinin gerçekleştirdiği projede 5 kişi hayatlarında ilk defa bikini bölgelerine ağda yaptırıyor.
4 / 9

Kendini bir uzmanın ellerine teslim eden bu 5 kişinin ağdayı çektiği andaki yüz ifadeleri gerçekten görülmeye değer.
5 / 9

Uzmanın ağdayı bikini bölgesine sürdüğü andan çektiği ana kadar “deneklerin” yüz ifadeleri videoya çekildi.
6 / 9

Video'da yer almayı kabul eden bir erkek katılımcı, ağda olayını kadınların çok abarttığını ve bunun abarttıkları kadar olup olmadığını göstermek için kabul ettiğini söyledi. Çekimden sonra tekrar görüşü alınan kişi, 'Bedenim titredi. Kadınlar kesinlikle abartmıyor, yaşadıkları acılar gerçek' dedi.
7 / 9

VIDEO ÇEKİMİ SANİYEDE 1000 KARE İLE YAPILDI

VIDEO ÇEKİMİ SANİYEDE 1000 KARE İLE YAPILDI
Cut.com, acının her anını yavaş mod video için yakalamasını sağlamak için özel bir kamera kullandı.
8 / 9

Ağda, bikini bölgesine sürüldükten sonra geri sayımla çıkarılıyor. Ağda yapıldıktan sonra kadınlara ve erkeklere kendilerini nasıl hissettikleri soruluyor.
9 / 9

'GALİBA VAJİNAM KOPTU'

'GALİBA VAJİNAM KOPTU'
Erkek katılımcıdan biri 'kendini kadın gibi' hissettiğini, kadın katılımcı ise, 'vajinamın koptuğunu düşündüm, hala acıyor' yanıtını verdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cut.com ağda yapımı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Jennifer Lawrence'dan bomba itiraf: Seks yapmayalı...

Jennifer Lawrence'dan bomba itiraf: Seks yapmayalı...

Survivor 2018 21. bölüm fragmanı! Survivor'da panik anları! Bir anda yere yığıldı

Survivor 2018 21. bölüm fragmanı! Survivor'da panik anları! Bir anda yere yığıldı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı

Alişan'ın yalanladığı röportajların ses kayıtları ortaya çıktı

Alişan'ın yalanladığı röportajların ses kayıtları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hep sütyensizdi, bu kez sadece sütyen giydi

Hep sütyensizdi, bu kez sadece sütyen giydi

Farklılıkları manken olmalarını engelleyemedi!

Farklılıkları manken olmalarını engelleyemedi!

Onun objektifinin karşısına herkes geçemiyor

Onun objektifinin karşısına herkes geçemiyor

Stilistlerden daha uzun görünmek için tüyolar

Stilistlerden daha uzun görünmek için tüyolar

Fondöteninizi evde kendiniz yapabilirsiniz!

Fondöteninizi evde kendiniz yapabilirsiniz!

Güzelleşeyim derken, kaşlarını kaybetti

Güzelleşeyim derken, kaşlarını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.