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Ağına artık balıktan çok göçmen cesetleri takılıyor... Tunuslu balıkçıdan yürek yakan sözler: "3 günde 15 ceset..."

22.06.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaş, politik sebepler ve afetler yüzünden her yıl dünyada yüzbinlerce kişi göçe zorlanıyor. Son gelen veriler de zorla yerinden edilenlerin sayısının son yıllarda katbekat arttığını gösteriyor. Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan binlerce kişi Akdeniz üzerinden balıkçı teknelerinde Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Tunus'ta balıklıçılık yapan ve ağına sürekli ceset takılan bir kişinin röportajı Akdeniz'de yaşanan içler acısı dramı gözler önüne seriyor. İşte trajedinin tüm detayları!

Ağına artık balıktan çok göçmen cesetleri takılıyor... Tunuslu balıkçıdan yürek yakan sözler: "3 günde 15 ceset..."

Son yıllar mağrip bölgesi ve özellikle de Tunus kıyıları Avrupa'ya açılan bir kapı olarak görülüyor. Resmi rakamlara göre Ocak-Nisan ayları arasında bu kıyılardan İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 24 bin civarlarında.

Tunus kıyıları, Libya’nın içinde bulunduğu şiddet sarmalı nedeniyle göçmenlerin ana tercihi haline geldi.

Avrupa Birliği yetkilileri göçmen akınını engellemekte zorlanırken, yoksulluk ve şiddetten kaçmak isteyenler Akdeniz kıyılarında trajik izler bırakıyor.

TRAJEDİNİN ŞAHİDİ: BALIKÇI USAME DABBEBİ

Safakes'te balıkçılık yapan Usame Dabbebi bu izlere birebir şahit oluyor.

Her ağ çekişinde umut ve endişe dolu gözlerle ağa takılanlara bakıyor. Çünkü ağa takılan her zaman balık olmuyor.

Usame, balık yerine göçmen cesetlerinin de ağına takıldığını ifade ederek, "İlk kez olduğunda çok korktum ama sonra alışmaya başladım. Bir süre sonra ağdan insan çıkarmak, balık çıkarmaktan farksız hale geldi" dedi.

30 yaşındaki balıkçı, yakın bir zaman önce, üç günlük bir zaman diliminde 15 göçmen cesedini sudan çıkardığını belirterek, "Bir keresinde bir bebek cesedi buldum. Bir bebeğin suçu ne olabilir ki? Ağlamaya başladım. Yetişkinler için durum farklı çünkü onlar yaşadılar. Ama o bebek daha ne yaşamıştı ki?" dedi.

BBC2

BİRÇOK BALIKÇI TEKNELERİNİ İNSAN KAÇAKÇILARINA SATIYOR...

Safakes kıyılarında 10 yaşından bu yana balıkçılık yaptığını ifade eden Dabbebi, yıllardır yan yana ağ attıkları balıkçıların çoğunun teknelerini insan kaçakçılarına sattıklarını ifade ederek, "Kaçakçılar bana birçok kez, inanılmaz paralar önerdiler. Hep reddettim çünkü eğer benim teknemde biri böyle ölürse kendimi asla affedemezdim" dedi.

Safakes limanı yakınlarında, benzer kaçış girişimlerinden geriye kalanların yığıldığı bir nokta var. Bu trajik yolculukların nasıl sonlanabildiğini gösteren bir başka yer de şehrin dışındaki mezarlık. Bir sonraki deniz faciasına hazırlık için yeni mezar yerleri açılmış durumda. Ama bunların da yeterli olmayacağı biliniyor. Sadece göçmenlere ayrılacak bir mezarlık planı hayata geçirilecek.

BBC3

AKDENİZ'DE 27 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu yıl içinde yalnızca iki haftalık bir sürede 200’den fazla göçmenin cesedi sudan çıkarıldı.

2014 yılından bu yana Akdeniz’de 27 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Ancak gerçek sayının bunun çok üzerinde olabileceği düşünülüyor.

BU YIL GÖÇMEN SAYISI GEÇEN SENEYE GÖRE 3 KAT ARTTI

Bu yıl İtalya’ya 47 binden fazla göçmen ulaştı. Bu bir önceki yıla göre üç kat artışa işaret ediyor.

Geçen ay burayı ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, bir milyar euroluk bir yardım paketi sözü verdi.

Eğer onaylanırsa bu miktarın 10’da biri, insan kaçakçılığını engellemek için harcanacak. (BBC)

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