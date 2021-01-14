Ağız kokusu nasıl geçer? Öyle sorunlara neden oluyormuş ki...

Fizyolojik ve patolojik ağız kokusu farklı nedenlerden dolayı oluşur. Önce kişinin hissettiği ardından çevresindekileri etkileyen kötü ağız kokusu söz konusu olduğunda nasıl geçer sorusundan önce altında yatan nedenler aranmalıdır. Ağzı kokusunu tamamen yok etme noktasında bu adım oldukça önem taşımaktadır.

Yenilen gıdalardan, içeceklerden kaynaklanan fizyolojik ağız kokusu 72 saat kadar devam edebilir. Yoğun şekilde hissedilebilen bu koku, sarımsak ve soğan tüketiminde, alkol, sigara gibi alışkanlıklar nedeniyle de meydana gelebilir. Patolojik ağız kokusu ise bir hastalıktan dolayı meydana gelir. Başta diş ve ağızdan kaynaklanabilen bir sorun olup olmadığı saptanmaya çalışılır. Ardındansa bademcik, akciğer hastalıkları ya da mide hastalıkları ile ilgili araştırma yapılır. Yaşanan rahatsızlığın saptanması sonrası ağız kokusu tamamen ortadan kaldırılabilir.

SABAH YAŞANAN AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?

Bunun dışında sabah yaşanan ağzı kokusu da kişileri oldukça rahatsız eder. Ancak ağızda bulunan bakteri ya da gıda birikimi kaynaklı olabileceğinden hemen herkeste görülen bu sorun normal olarak kabul edilir. Bu nedenle sabah ilk iş olarak diş fırçalanması diş yüzeyini ve dili kaplayan bakteri plağından arınmaya yardımcı olacağından fırçalama işlemi sonrası bu sorunun ortadan kalkacağı görülür.