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Ağız kokusu nasıl geçer? Öyle sorunlara neden oluyormuş ki...

14.01.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Ağız kokusu neden olur ve nasıl geçer sorularının fazlaca irdelenmesinin altında pek çok kişinin bu sorunla karşılaşması yatar. Karşı tarafı rahatsız eden ve kişileri kötü etkileyen ağız kokusu nedenleri ne olursa olsun sosyal hayatı olumsuz etkilediğinden her daim insanların korkulu rüyası olmuştur. Ancak bu problem sosyalleşmeyi etkilediği gibi birtakım sorunları da beraberinde getirir.

Fizyolojik ve patolojik ağız kokusu farklı nedenlerden dolayı oluşur. Önce kişinin hissettiği ardından çevresindekileri etkileyen kötü ağız kokusu söz konusu olduğunda nasıl geçer sorusundan önce altında yatan nedenler aranmalıdır. Ağzı kokusunu tamamen yok etme noktasında bu adım oldukça önem taşımaktadır.

Yenilen gıdalardan, içeceklerden kaynaklanan fizyolojik ağız kokusu 72 saat kadar devam edebilir. Yoğun şekilde hissedilebilen bu koku, sarımsak ve soğan tüketiminde, alkol, sigara gibi alışkanlıklar nedeniyle de meydana gelebilir. Patolojik ağız kokusu ise bir hastalıktan dolayı meydana gelir. Başta diş ve ağızdan kaynaklanabilen bir sorun olup olmadığı saptanmaya çalışılır. Ardındansa bademcik, akciğer hastalıkları ya da mide hastalıkları ile ilgili araştırma yapılır. Yaşanan rahatsızlığın saptanması sonrası ağız kokusu tamamen ortadan kaldırılabilir.

SABAH YAŞANAN AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?

Bunun dışında sabah yaşanan ağzı kokusu da kişileri oldukça rahatsız eder. Ancak ağızda bulunan bakteri ya da gıda birikimi kaynaklı olabileceğinden hemen herkeste görülen bu sorun normal olarak kabul edilir. Bu nedenle sabah ilk iş olarak diş fırçalanması diş yüzeyini ve dili kaplayan bakteri plağından arınmaya yardımcı olacağından fırçalama işlemi sonrası bu sorunun ortadan kalkacağı görülür.

AĞIZ KOKUSUNUN YOL AÇTIĞI SORUNLAR

Ağız kokusu problemi sosyal hayatta ciddi sıkıntılara yol açabileceğinden ağız sağlığını ve temizliğini korumak büyük önem taşır. Konuşarak anlaşan insanlık için yakın mesafe ile iletişim kurulan anlarda karşıdaki kişinin ağzının kokması son derece rahatsız edici olacaktır.

KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİNİ DE ETKİLER

Kişilerde iletişim esnasında ön bilgi oluşurken ağız kokusunun olması negatif bir etki yaratır. Özellikle kadın - erkek ilişkilerinde çok ciddi bir problemdir. Kişi karşısındakine ağzının koktuğunu söylemekten büyük bir çekince duyar ve bunu asla ifade edemez. Aşık bile olsa ağzı kokan biriyle ilişkiye girmek tedirginlik bir süre sonra da iğrenme hissine yol açabilir. Bu medeni kanunda da boşanma sebeplerinden biridir.

AĞIZ KOKUSU İŞ HAYATINI DA OLUMSUZA ÇEKİYOR

Kişilerin bu konuda dikkatli olması, birbirlerine samimi olarak bunu söylemesi ilişki açısından çok faydalı olacaktır. Aynı zamanda iş hayatında da birlikte çalışılan kişinin ağzının kokması iş başarısını etkileyecektir.

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