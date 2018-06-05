Ağız kokusunu gidermenin 6 pratik yolu

İşte en kolay 6 yol...

Ağızdaki bakterilerden ve kötü nefesten kurtulmanın 6 yolu

1 / 6 Doğal ağız gargaraları ve nefes tazeleyiciler kullanın * Nane yaprakları, kötü nefese karşı savaşır ve ağzınızı ferahlatır. * Karanfil, kakule ve rezene tohumu gibi baharatlar, ağız kokusuyla savaşmak için mükemmeldir. * Karbonat, hali hazırda temin edilebilen başka bir doğal gargaradır. Birdak suyun içine bir çay kaşığı karbonatı koyun ve gargara yapın. Alternatif olarak, ıslak diş fırçanızı karbonata batırıp dişlerinizi temizleyebilirsiniz. * Çemen otu yaprakları ile yapılan çay, antibakteriyel bir ağız spreyidir. Günde bir bardak içebilirsiniz.

2 / 6 Günde en az 2 litre su tüketin Su içmenin sağlığa birçok yararı vardır ve kötü nefeslerden kaçınmak bunlardan sadece bir tanesidir. Tükürük bakteri oluşumunu önler. Ağızdaki yetersiz nem ağız kokusuna neden olabilir.

3 / 6 Dilinizi kazıyın Diliniz kokulu bakteri için bir üreme alanı olabilir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, bir dil kazıyıcı kullanabilirsiniz.

4 / 6 Dişlerinizi günde iki kez fırçalayın, bir kez diş ipi kullanın Dişlerinizi günde 2 kez 2 dakika, diş ipini de en az bir kez kullanın. Yapılan bir çalışma kadınların sadece %55'inden azının günde iki kez fırçaladığını, erkeklerin ise oranının %49 daha düşük olduğunu gösteriyor. Fırçalama ve diş ipi kullanmak dişte biriken yiyecekleri ve kokuya neden olan bakterileri temizler.

5 / 6 Sağlıklı diş etleri için Bakteriler diş tabanlarında birikir ve koku oluştururlar. Diş etlerini sağlıklı tutmak için, florür içeren bir diş macunu kullanın. Sigara içmek bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve diş etlerinin hasar gördükten sonra iyileşmesini daha da zorlaştırır.