Ağız sağlığınız için ağız bakım ürünlerine para harcamaya son! İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal ağız gargarası tarifleri...

Gargara, ağzınızı fırça ve diş ipiyle temizlerken gözden kaçabilecek bölgelere ulaşabiliyor. O halde kağıt kalemleri hazırlayın! Ağız ve diş sağlığınızı iyileştirecek ev yapımı gargara tariflerimizi mutlaka deneyin. Daha sonra dişlerinizi fırçalayıp bir bardağa az miktarda hazırladığınız gargaradan dökün ve 20-30 saniye boyunca ağzınızda çalkalayın. Dilinizi ve boğazınızı temizlemek içinse tükürmeden önce gargara yapın. İşte ağız bakımı bu kadar basit!

TUZ VE KARBONATI BİR DE BÖYLE DENEYİN

İÇİNDEKİLER

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı ksilitol (isteğe bağlı)

8-10 damla uçucu yağ (isteğe bağlı)

1 su bardağı distile su

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri boş bir şişeye koyun, tuz ve karbonat tamamen eriyene kadar iyice çalkalayın.

Tuz, ağızda iltihabı azaltırken gargaranızı korumaya yardımcı olur. Karbonat ise ağzınızın asit dengesini korurken çürüğe neden olan bakterilerin oluşumunu engeller.

Ksilitol isteğe bağlı bir bileşen olsa da kullanımı gargaranıza daha hoş bir tat verir.

Uçucu yağlar ise yalnızca gargaranızı tatlandırmakla kalmaz; bakteri ve plak oluşumu, diş eti iltihabı ve periodontal hastalık riskini azaltır. Bunun için karanfil, nane ve çay ağacı yağı tercih edebilirsiniz.

ALOE VERA MUCİZESİNDEN FAYDALANIN

İÇİNDEKİLER

Yarım su bardağı aloe vera suyu

Yarım su bardağı distile su

1,5 çay kaşığı karbonat

3 damla uçucu yağ (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri bir şişeye ekleyin, kapağı sıkıca kapatın ve karbonat eriyip tüm malzemeler özdeşleşene kadar iyice çalkalayın.

Gargaranızın tadını ayarlamak için istediğiniz kadar uçucu yağ ekleyebilirsiniz.

Aloe veranın soğuk tutulması gerektiğinden gargaranızı buzdolabında saklayın.

Aloe veranın diş eti iltihabını iyileştirmede ve iltihabı önlemede oldukça etkili olduğunu unutmayın.

İKİ MALZEMEYLE GARGARA SUYU YAPMAK MÜMKÜN

İÇİNDEKİLER

10-20 damla uçucu yağ

1 su bardağı distile su

HAZIRLANIŞI

Suyu ve arzu edilen miktarda uçucu yağı şişeye boşaltın, ardından iyice çalkalayın.

Plak ve diş eti iltihabını azaltma konusunda etkili olan uçucu yağlar, ağız hijyeninizi korumanızı sağlayacak.



