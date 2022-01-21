Ağız sağlığınız için ağız bakım ürünlerine para harcamaya son! İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal ağız gargarası tarifleri...

Gargara, ağzınızı fırça ve diş ipiyle temizlerken gözden kaçabilecek bölgelere ulaşabiliyor. O halde kağıt kalemleri hazırlayın! Ağız ve diş sağlığınızı iyileştirecek ev yapımı gargara tariflerimizi mutlaka deneyin. Daha sonra dişlerinizi fırçalayıp bir bardağa az miktarda hazırladığınız gargaradan dökün ve 20-30 saniye boyunca ağzınızda çalkalayın. Dilinizi ve boğazınızı temizlemek içinse tükürmeden önce gargara yapın. İşte ağız bakımı bu kadar basit!
İÇİNDEKİLER
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı ksilitol (isteğe bağlı)
8-10 damla uçucu yağ (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri boş bir şişeye koyun, tuz ve karbonat tamamen eriyene kadar iyice çalkalayın.
Tuz, ağızda iltihabı azaltırken gargaranızı korumaya yardımcı olur. Karbonat ise ağzınızın asit dengesini korurken çürüğe neden olan bakterilerin oluşumunu engeller.
Ksilitol isteğe bağlı bir bileşen olsa da kullanımı gargaranıza daha hoş bir tat verir.
İÇİNDEKİLER
Yarım su bardağı aloe vera suyu
Yarım su bardağı distile su
1,5 çay kaşığı karbonat
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri bir şişeye ekleyin, kapağı sıkıca kapatın ve karbonat eriyip tüm malzemeler özdeşleşene kadar iyice çalkalayın.
Gargaranızın tadını ayarlamak için istediğiniz kadar uçucu yağ ekleyebilirsiniz.
Aloe veranın soğuk tutulması gerektiğinden gargaranızı buzdolabında saklayın.
İÇİNDEKİLER
10-20 damla uçucu yağ
HAZIRLANIŞI
Suyu ve arzu edilen miktarda uçucu yağı şişeye boşaltın, ardından iyice çalkalayın.
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