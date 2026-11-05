Kasım ayında paraya para demeyecek 6 burç belli oldu!

Astrolog Helena Hathor, Jüpiter ve Güney Ay Düğümü'nün Aslan burcundaki konumunun da bu süreçte etkili olduğunu belirtiyor. Geçmişte kaçırılan finansal fırsatların yeniden karşılarına çıkabileceğini söyleyen Hathor, bazı burçların emeklerinin karşılığını alabileceğini ifade ediyor.

Kasım ayı Yengeç burçları için maddi bağımsızlık ve uzun vadeli kazançlar açısından önemli gelişmelere sahne olabilir. Mars, Jüpiter ve Güney Ay Düğümü'nün Aslan burcundaki konumu, para ve sahip olunan değerlerle ilgili konuları öne çıkarıyor.

Astrolog Helena Hathor'a göre özellikle kasım ayının ortalarında eski müşteriler yeniden iletişime geçebilir ve gelirlerde artış yaşanabilir. Ancak Yengeç burçlarının bu fırsatları değerlendirmek için sosyal çevreleriyle daha fazla iletişim kurması gerekiyor.

Oğlak burçları kasım ayında maddi anlamda geçmişte yaptıkları yatırımların ve emeklerinin karşılığını alabilir. Ortak kazançlar, yatırımlar ve gayrimenkullerle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir.

Astrolog Hathor, bu ay Oğlakların finansal açıdan kendilerine geri dönüşler yaşayabileceğini belirtiyor. Özellikle daha önce yapılan anlaşmaların yeniden görüşülmesi ve daha avantajlı koşullar elde edilmesi mümkün olabilir.

3. TERAZİ

Terazi burçları için kasım ayında sosyal ilişkiler kazanca dönüşebilir. Venüs'ün Jüpiter ile yapacağı olumlu açılar, yeni iş bağlantıları ve finansal fırsatları beraberinde getirebilir.

Özellikle eski müşterilerden ve geçmişte kurulan bağlantılardan yeni teklifler gelebilir. Sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalar veya arkadaş çevresi aracılığıyla ortaya çıkan fırsatlar da Terazilerin gelirlerini artırabilir.

Akrep burçları kasım ayında hem kariyerlerinde hem de maddi konularda önemli bir döneme giriyor. Mars, Jüpiter ve Güney Ay Düğümü'nün Aslan burcundaki konumu, kendilerini yeniden göstermeleri için fırsatlar sunabilir.

Astrolog Hathor'a göre Akreplerin kazanç potansiyeli bu ay yükseliyor. Kasım ayının sonlarına doğru İkizler burcundaki Dolunay da finansal konularda yeni gelişmeleri beraberinde getirebilir. Beklenmedik bir liderlik fırsatı da gündeme gelebilir.

5. BOĞA

Boğa burçları için kasım ayı maddi anlamda rahatlama dönemi olabilir. Venüs'ün ileri hareketine geçmesiyle birlikte iş hayatından elde edilen kazançlarda artış yaşanabilir.

Ayın sonuna doğru gayrimenkul veya aile kaynaklı beklenmedik gelirler de gündeme gelebilir. Boğa burçları, uzun süredir bekledikleri maddi rahatlamaya bu dönemde kavuşabilir.

6. ASLAN

Aslan burçları kasım ayında özgüvenleri ve sosyal becerileri sayesinde dikkat çekebilir. Mars ve Jüpiter'in kendi burçlarında bulunması, iş ve kariyer alanında öne çıkmalarını sağlayabilir.

Astrolog Helena Hathor'a göre Aslan burçlarının özellikle satış ve iletişim alanlarında şansı artıyor. İnsanlarla kurdukları ilişkiler sayesinde yeni kazanç kapıları açılabilir. Kasım ayında kendilerini daha fazla göstermeleri, maddi fırsatları da beraberinde getirebilir.