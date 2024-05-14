Ağızda yaşanan değişime dikkat! Riskli hastalığın ilerleyen uyarıcısı olabilir

Diyabetin ilk belirtileri arasında ilk olarak vücudun susuz kalması, aşırı susama ve artan idrara çıkma yer alır. Bunun nedeni böbreklerin idrar yoluyla glikoz atması ve vücudun susuz kalmasıdır. Bir diğer belirti halsizlik ve sürekli yorgunluk halidir. Şeker hücrelere ulaşmayı bıraktığında insanlar yorulur ve bitkin düşer. Son olarak ise yavaş iyileşen yaralar, kilo alımı veya zayıflama, deri hastalığı ve genital kaşıntı, ağızda aseton benzeri koku oluşumu gibi belirtiler diyabetin ilk bulguları arasında yer almaktadır. Bu kan şekerinde önemli bir artış olduğunu göstermektedir.

Eğer ilerlemiş bir şeker hastalığına sahipseniz bu belirtiler dışında dikkat etmeniz gereken 5 madde daha bulunuyor. Bunlar şu şekildedir;

İLERLEMİŞ ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

1) Görme gücünün bozulması sonunda gözdeki kan damarlarını etkileyebilir ve körlüğe yol açabilir.

2) Diş etlerinde kanama ve diş kaybı.

3) Kollarda ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma, aşırı duyarlılık ve ağrı.

4) Sindirim sisteminin yavaşlaması ishal veya kabızlık, karında ağrı ve mesanenin zayıflaması.

5) Vücuttaki ödem artışı nedeniyle şişme. Bu belirti genellikle diyabetli bir kişinin yüksek tansiyonu olduğunda ortaya çıkar. Böbrekler işlevini yerine getiremez hale gelir. Kalp damar hastalığı, penis sertleşme sorunu ve hafıza kaybı gibi sorunlar yaşanabilir.

BESLENMEDE DİKKAT EDİLECEKLER

Kan şekeriniz yüksek olduğu zaman yemek yemek önemli. Şeker hastalarına bu yiyecekler önerilir. Günde 5-6 defa küçük öğünler yemeniz iyi olur. En az 1 litre sıvı tüketin bol bol meyve ve sebze tüketin. Tuzlu yiyeceklerden kaçınmaya çalışın ve alkol asla tüketmeyin.

Kan şekeri düzeylerini azaltmak için et, balık, süt ürünleri, bulgur ve yulaf, çavdar ekmeği, yumurta, fasulye, patlıcan, kırmızı ve yeşil biber, lahana, soğan, havuç, sarımsak, salatalık, ıspanak, marul, domates, bezelye, ekşi elma, şeftali, yaban mersini ve kızılcık tüketilebilir.

Özellikle meyve tüketiminde porsiyona dikkat etmeye çalışın. Glisemik indeksleri yüksek olan meyveler daha küçük porsiyonlar halinde tüketilmeli, içeceklerde tatlandırıcı olarak az miktarda organik bal kullanılabilir. Ayrıca yemeklerde haşlanarak yapılmış sebze yemekleri tercih edilmeli.

BUNLARDAN UZAK DURUN

Diyabetli hastanın yememesi gereken yiyecekler ise pastalar, şekerler, dondurma ve hamur işleri, meyve reçeli, gazlı içecekler, makarna, şeker, yüksek yağlı peynir, krema ve mayonez, tatlı ve kuru meyveler. Diyabetin ilk belirtileri ortaya çıkar çıkmaz bu önlemleri almak ve yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekir. Bu diyabet hastalığının ilerlemesini önleyecektir. Ayrıca koma ve körlük gibi tehlikeleri de önleyecektir.







