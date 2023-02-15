'Ağlaya ağlaya çektim' Arasında sadece 40 gün var... Antakya'daki o caddenin deprem öncesi ve sonrası videosu gündem oldu 'Nice depremlerde yıkılmadı'

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerden bir tanesi Hatay olurken Hatay'da da en ciddi yıkım Antakya ilçesinde oldu. Antakya'nın son haline ilişkin paylaşılan her bir video, o bölgeye daha önce hiç gitmemiş olsa dahi izleyen herkesi gözyaşlarına boğdu. Antakya'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Alper Şener ise 40 gün arayla, depremden önce ve sonrasını kaydettiği Antakya'nın Saray Caddesi görüntüleriyle gündem oldu. Görüntüleri ağlaya ağlaya çektiğini anlatan Şener, caddeye gittiğinde karşılaştığı manzaranın kendisini şoke ettiğini söyledi. İşte izleyen herkesi duygulandıran o görüntüler ve Şener'in anlattıkları...

"AĞLAYA AĞLAYA ÇEKTİM"

Sosyal medya, Antakya'daki Saray Caddesi'nin deprem öncesi ve sonrasına ilişkin paylaşılan bir videoyu konuşuyor. Show Haber'de yer alan habere göre, görüntüleri kaydeden Alper Şener "Ağlaya ağlaya çektim diyebilirim o görüntüleri." dedi.

İKİ GÖRÜNTÜ ARASINDA İNANILMAZ FARK

Her iki videoda da Şener, aynı istikamete doğru ilerledi, aynı yolu adımladı. İki görüntü arasındaki inanılmaz fark görenleri kahretti. Şener bile çekerken gözyaşlarını tutamadı.

Şener "Antakya aşığı bir insanım. Bu halde görünce çok üzüldüm, çok duygulandım. Ki zaten sevdiklerimizi kaybettik, onların acısı yetmiyormuş gibi bir de Antakya'yı bu halde görünce inanılmaz kötü oldum." ifadelerini kullandı.

ARALARINDA SADECE 40 GÜN VAR

34 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Alper Şener'in kaydettiği iki görüntü arasında yaklaşık 40 gün var. Şener Antakya'dan ayrılmadan önce doğup büyüdüğü kentin caddelerini ve sokaklarını bir kez daha görmek istedi.

"NİCE DEPREMLERDE YIKILMADI"

Şener "Tarihi yapılarımızı tekrar incelemek istedim. Çünkü nice depremlerde yıkılmadı bu yapılar. Saray Caddesi'ne gittiğimde karşılaştığım manzara beni şoke etti. Zaten enkazların üzerinde yürümekte dahi zorlanıyordum." şeklinde konuştu.

"BİZ KESİNLİKLE O ŞEHRİ TERK ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Hazırladığı video sosyal medyada da çok konuşuldu. Antakya'nın uğradığı yıkım herkesi duygulandırdı. Şener "Nasıl toparlanacak, nasıl tekrar eski günlerine dönecek Antakya bilmiyorum ama biz kesinlikle o şehri terk etmeyi düşünmüyoruz. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Sadece bunun için biraz zaman gerekiyor." dedi.