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  4. Ağrı'da teröristlerle yaşanan çatışmada 1 asker şehit düştü

Ağrı'da teröristlerle yaşanan çatışmada 1 asker şehit düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 00:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında teröristlerle yaşanan çatışma sonucunda 1 askerin şehit düştüğünü duyurdu.

Ağrı'da teröristlerle yaşanan çatışmada 1 asker şehit düştü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahelelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."

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