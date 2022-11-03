HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, aday öğretmenlerle bir araya geldi

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, aday öğretmenlerle bir araya geldi

03.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kent merkezinde görev yapan aday öğretmenlerle bir araya gelerek, "Benim kapım sizlere her zaman açık olacaktır. Takım ruhu ile sizlerin tecrübe ve heyecanınızla birlikte, birçok başarıya imza atacağız" dedi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, aday öğretmenlerle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve aday öğretmenler katıldı. Burada bir konuşma yapan Kökrek, "Çocuklarımızın; hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek, bilgi ve donanıma sahip olmaları, dinamik ve açık fikirli aynı zamanda ahlaki ve kültürel yönden gelişmiş, okuyan, düşünen ve öğrendiklerini ülkesi, milleti ve kendisi yararına rahatça uygulayabilen bireyler olarak yetiştirilmesi, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için hayati derecede önemlidir.

Asla unutulmaması gereken çok önemli bir husus da her bir öğrencimizin kendi çocuğumuz olduğu gerçeği ve bilinci ile hareket etmemiz gerekliliğidir. Eğer bir öğrencimizin en değerli zamanını boşa geçirerek ona vermemiz gereken değeri vermez olursak, bir gün kendi çocuklarımızın da aynı olumsuzluklarla karşılaşacağını ve bunun bedelini kendi çocuklarımızda ödeyeceğimizi aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Gerçek anlamda eğitimci olmak; kendine ve topluma faydalı insanlar yetiştirmek yolunda, bütün negatif etkenlere rağmen, zevkle ve sevgiyle çalışabilme yeteneği ile mümkündür.

Böylesine önemli bir misyonu üstlenen topluluk olarak biz öğretmenler; toplumdaki huzursuzluklar, problemler ve olaylara karşı kendimizi korumak için duvarlarımızı yükseltmek yerine, bulunduğumuz çevreyi yaşanabilir bir konuma getirmenin mücadelesi içerisinde bulunmalıyız. Benim kapım sizlere her zaman açık olacaktır. Takım ruhu ile sizlerin tecrübe ve heyecanınızla birlikte, birçok başarıya imza atacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terzioğlu, Avrasya Üniversitesi öğrencileriyle buluştuTerzioğlu, Avrasya Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi? Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi?
2 yaşındaki kızın öldürüldüğü sanılıyordu! Yasak ilişkinin detayları şoke etti2 yaşındaki kızın öldürüldüğü sanılıyordu! Yasak ilişkinin detayları şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.