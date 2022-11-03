Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, aday öğretmenlerle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve aday öğretmenler katıldı. Burada bir konuşma yapan Kökrek, "Çocuklarımızın; hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek, bilgi ve donanıma sahip olmaları, dinamik ve açık fikirli aynı zamanda ahlaki ve kültürel yönden gelişmiş, okuyan, düşünen ve öğrendiklerini ülkesi, milleti ve kendisi yararına rahatça uygulayabilen bireyler olarak yetiştirilmesi, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için hayati derecede önemlidir.

Asla unutulmaması gereken çok önemli bir husus da her bir öğrencimizin kendi çocuğumuz olduğu gerçeği ve bilinci ile hareket etmemiz gerekliliğidir. Eğer bir öğrencimizin en değerli zamanını boşa geçirerek ona vermemiz gereken değeri vermez olursak, bir gün kendi çocuklarımızın da aynı olumsuzluklarla karşılaşacağını ve bunun bedelini kendi çocuklarımızda ödeyeceğimizi aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Gerçek anlamda eğitimci olmak; kendine ve topluma faydalı insanlar yetiştirmek yolunda, bütün negatif etkenlere rağmen, zevkle ve sevgiyle çalışabilme yeteneği ile mümkündür.

Böylesine önemli bir misyonu üstlenen topluluk olarak biz öğretmenler; toplumdaki huzursuzluklar, problemler ve olaylara karşı kendimizi korumak için duvarlarımızı yükseltmek yerine, bulunduğumuz çevreyi yaşanabilir bir konuma getirmenin mücadelesi içerisinde bulunmalıyız. Benim kapım sizlere her zaman açık olacaktır. Takım ruhu ile sizlerin tecrübe ve heyecanınızla birlikte, birçok başarıya imza atacağız" dedi.

