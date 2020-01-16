HABER
  4. Ağrı’da şehit olan askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı

Ağrı’da şehit olan askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 20:09 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin İlçesine Bağlı Ulukent Köyü Jandarma Karakolunda görevi başında rahatsızlanarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş’ın naaşı Ankara’daki baba ocağına uğurlandı.Ağrı’nın Diyadin İlçesi Ulukent Köyü Jandarma Karakolunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş, görev esnasında rahatsızlanarak, Diyadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağrı’nın Diyadin İlçesine Bağlı Ulukent Köyü Jandarma Karakolunda görevi başında rahatsızlanarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş’ın naaşı Ankara’daki baba ocağına uğurlandı.
Ağrı’nın Diyadin İlçesi Ulukent Köyü Jandarma Karakolunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş, görev esnasında rahatsızlanarak, Diyadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş şehit oldu.
Aslen Kars Kağızman nüfusuna kayıtlı Şehit Jandarma Uzaman Çavuş Çağrı Toptaş için Ankara’da bulunan baba ocağına gönderilmek üzere Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi.
Düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Şehit Topbaş’ın özgeçmişi okundu. Daha sonra edinilen duanın ardından, tören mangasınca omuzlara alınan şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçağa konuldu. Havalimanı’ndan kalkan uçak, şehit cenazesini baba ocağına götürmek üzere Ankara’ya hareket etti.
Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş için düzenlenen uğurlama törenine, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Askeri Erkan, Kurum amirleri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Cemevlerine ibadethane statüsü: Belediyelerin kararı ne anlama geliyor?Cemevlerine ibadethane statüsü: Belediyelerin kararı ne anlama geliyor?
İSMEK'lerde mobbing iddiası! İBB Meclisi'ne taşıdılarİSMEK'lerde mobbing iddiası! İBB Meclisi'ne taşıdılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'da durdurulan araçtan bin 314 tarihi eser çıktı!

Durdurulan araçta bulundu! Tam bin 314 adet...

Son dakika: Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir serbest bırakıldı!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Çocuk istismarcısı Fransız Papaz Preynat'tan mide bulandıran sözler!

Papazdan mahkemede mide bulandıran sözler!

İBB Meclisi'nde 'Cemevi' kararı! AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

İBB Meclisi'nde 'Cemevi' kararı! AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

İSMEK'lerde mobbing iddiası! İBB Meclisi'ne taşıdılar

İSMEK'lerde mobbing iddiası! İBB Meclisi'ne taşıdılar

Arkeolog Merve Kaçmış intiharında yeni gelişme! Bakanlık devreye girdi!

Arkeolog intiharında yeni gelişme! Bakanlık devreye girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.