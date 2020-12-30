Ağrısız bir süreç sunan prenses doğum nedir?

Çeşitli yöntem ve ilaçlarla doğum sırasında kadınların duyduğu ağrıyı azaltma işlemine prenses doğum denilmektedir. Bu süreç ağrısız doğum, doğum aneljezisi veya doğum anestezisi olarak da adlandırılmaktadır. Prenses doğumu nasıl oluyor diye merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Prenses Doğum Nedir?

Prenses doğumu nedir sorusu şu şekilde cevaplandırılabilir. Epidural analjezi yani ağrısız normal doğum, en çok uygulanan ve böylelikle de en çok tecrübe kazanılmış olan yöntemdir. Bu yöntemde ağrının beyne iletimi lokal anestezikler ile engellenir ve bu şekilde ağrı algılanmaz. Doğum sonrasında gerekebilecek dikişler için de acı duyulmaması bu ağrı engelleme yöntemi ile sağlanabilir. Prenses doğum yöntemi özellikle gelişmiş ülkelerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Prenses Doğumu Nasıl Yapılır?

Doğum 3 aşamada ifade edilebilir. Bunlar;

Doğum kanalınızın açılması

Bebeğinizin çıkışı

Halas

şeklindedir. Prenses doğumu nasıl yapılır, sizler için daha detaylı olarak açıklayalım. Hamile kişinin doğum ağrıları başladıktan ve düzenli hale geldikten sonra anne adayı doğumhane veya hazırlık odasına alınır. Anneye damar yolu açılarak girişim öncesi tansiyon ölçülür ve serum takılır. Ardından anne ve bebeğin kalp sesleri monitöre bağlanır. Anne adayı olabildiğince öne doğru bükülüp sırtını kamburlaştırılır ve sol yana doğru yatar veya oturur çenenin göğse doğru dayanması sağlanır. Prenses doğum sırasında işlemin çabuk yapılması için hareketsiz kalmaya ve kıpırdamamaya özen göstermelisiniz. Bu hususta iyi bir pozisyon çok önemlidir. Bunun için de doktorunuz yapılanları adım adım anlatarak sözel iletişimde bulunmaya özen göstermelidir. İşlem öncesi lokal anestezik ilaç ile bel bölgeniz antiseptik bir şekilde temizlenir. Steril delikli yeşil örtü örtülür ve ince bir iğne kullanılarak bölge uyuşunca epidural aralık olarak bilinen bölgeye özel bir iğne ile girilir. Bu sırada çok az ağrı hissedilebilir ya da ağrı hissetmeyebilirsiniz. Epidural aralık sinir liflerinin geçtiği omurga kanalı içerisinde yer alan 0,5 cm’lik bir boşluktur. Bu bölgeye plastik ve kılcal bir hortum yerleştirilerek iğne çıkartılır. İşlem süresi 5-10 dk kadardır. Sırt üstü yatıp hareket etmeniz katetere zarar vermez. Rahim kasılmaları düzenli hale gelince ciddi olarak rahatsız hissederseniz ilaç tedavisi uygulanır. Bu gibi bir durumda geç kalınırsa anne gereksiz ağrı çekmiş olur ve prenses doğum zorlaşır. İlacın etkisini göstermesi 10-15 dakika kadar sürer.

Epidural İşlemin Başarı Oranı

İstatiksel olarak bakıldığında prenses doğumda kullanılan epidural yöntem, gebelerin %85’inde etkiliyken %12’sinde kısmen etkilidir ve %3’ünde ise hiç etkisi yoktur. Oranlara göre bu yöntem ile doğum sırasında yüksek ihtimalle ağrı çekmezsiniz. Bu yöntem hakkında doktorunuza danışarak detaylı bilgi almakta fayda vardır.