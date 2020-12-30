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Ağrısız bir süreç sunan prenses doğum nedir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 30.12.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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Ağrısız bir süreç sunan prenses doğum nedir?

Kadınlarda normal doğumun en çok korkulan yanlarından biri doğum ağrılarıdır. Bu ağrılardan kurtulma yöntemi ise prenses doğumdur. Peki prenses doğum nasıl gerçekleşir? Merak ettiğiniz tüm soruların cevapları bu yazımızda sizlerle!

Çeşitli yöntem ve ilaçlarla doğum sırasında kadınların duyduğu ağrıyı azaltma işlemine prenses doğum denilmektedir. Bu süreç ağrısız doğum, doğum aneljezisi veya doğum anestezisi olarak da adlandırılmaktadır. Prenses doğumu nasıl oluyor diye merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Prenses Doğum Nedir?

Prenses doğumu nedir sorusu şu şekilde cevaplandırılabilir. Epidural analjezi yani ağrısız normal doğum, en çok uygulanan ve böylelikle de en çok tecrübe kazanılmış olan yöntemdir. Bu yöntemde ağrının beyne iletimi lokal anestezikler ile engellenir ve bu şekilde ağrı algılanmaz. Doğum sonrasında gerekebilecek dikişler için de acı duyulmaması bu ağrı engelleme yöntemi ile sağlanabilir. Prenses doğum yöntemi özellikle gelişmiş ülkelerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Prenses Doğumu Nasıl Yapılır?

Doğum 3 aşamada ifade edilebilir. Bunlar;

  • Doğum kanalınızın açılması
  • Bebeğinizin çıkışı
  • Halas
    şeklindedir. Prenses doğumu nasıl yapılır, sizler için daha detaylı olarak açıklayalım. Hamile kişinin doğum ağrıları başladıktan ve düzenli hale geldikten sonra anne adayı doğumhane veya hazırlık odasına alınır. Anneye damar yolu açılarak girişim öncesi tansiyon ölçülür ve serum takılır. Ardından anne ve bebeğin kalp sesleri monitöre bağlanır. Anne adayı olabildiğince öne doğru bükülüp sırtını kamburlaştırılır ve sol yana doğru yatar veya oturur çenenin göğse doğru dayanması sağlanır. Prenses doğum sırasında işlemin çabuk yapılması için hareketsiz kalmaya ve kıpırdamamaya özen göstermelisiniz. Bu hususta iyi bir pozisyon çok önemlidir. Bunun için de doktorunuz yapılanları adım adım anlatarak sözel iletişimde bulunmaya özen göstermelidir. İşlem öncesi lokal anestezik ilaç ile bel bölgeniz antiseptik bir şekilde temizlenir. Steril delikli yeşil örtü örtülür ve ince bir iğne kullanılarak bölge uyuşunca epidural aralık olarak bilinen bölgeye özel bir iğne ile girilir. Bu sırada çok az ağrı hissedilebilir ya da ağrı hissetmeyebilirsiniz. Epidural aralık sinir liflerinin geçtiği omurga kanalı içerisinde yer alan 0,5 cm’lik bir boşluktur. Bu bölgeye plastik ve kılcal bir hortum yerleştirilerek iğne çıkartılır. İşlem süresi 5-10 dk kadardır. Sırt üstü yatıp hareket etmeniz katetere zarar vermez. Rahim kasılmaları düzenli hale gelince ciddi olarak rahatsız hissederseniz ilaç tedavisi uygulanır. Bu gibi bir durumda geç kalınırsa anne gereksiz ağrı çekmiş olur ve prenses doğum zorlaşır. İlacın etkisini göstermesi 10-15 dakika kadar sürer.

Epidural İşlemin Başarı Oranı

İstatiksel olarak bakıldığında prenses doğumda kullanılan epidural yöntem, gebelerin %85’inde etkiliyken %12’sinde kısmen etkilidir ve %3’ünde ise hiç etkisi yoktur. Oranlara göre bu yöntem ile doğum sırasında yüksek ihtimalle ağrı çekmezsiniz. Bu yöntem hakkında doktorunuza danışarak detaylı bilgi almakta fayda vardır.

Normal Doğuma Göre Avantajları

Prenses doğum, normal doğum yöntemi olmasına karşın sıradan bir normal doğuma göre sizlere birçok kolaylık sağlamaktadır. Bu kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Doğum sırasında ağrı duymanızı engeller.
Sizin ve bebeğinizin konforunu olumlu yönde etkiler.
Doğuma aktif katılmanız mümkün hale gelir.
Ağrı çekmenizin önüne geçildiği için anın tadını çıkartabilirsiniz.
Doğum sonrasında bebeğinize bakmanız mümkün hale gelir ve bu kaçırılmaması gereken çok değerli bir andır.
Bebeğinize olumsuz etkisi yoktur.
Nadir olarak ise doğum süreciniz uzayabilir.

Epidural İşlemin Dezavantajları

Prenses doğum yapmayı tercih ederseniz; bu amaçla kullanılan epidural yöntemin normal doğuma göre bazı dezavantajlarını da bilmek faydalı olacaktır. Bu dezavantajları aşağıdaki maddelerde bulabilirsiniz.

  • Düşük olasılıkla baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşayabilirsiniz.
  • Bebeğinizin kalp atışının yavaşlamasına sebep olabilir.
  • Sinirlerinize zarar vermesi de ihtimaller arasındadır.
  • Nadir görülmesine karşın enfeksiyon riski vardır.

Prenses Doğum Yapmaya Karar Verdikten Sonra Neler Yapılır?

Prenses doğum yapmaya karar verdiğinizde, prenses doğum yapanların tecrübelerinden ve nasıl bir süreç yaşadıklarına dair anlattıklarından yararlanmakta fayda vardır. Çeşitli testler ve kan tahlilleri yapılarak doktorunuz ve sizin tarafından bir onay süreci gerçekleştirilir. Bu bağlamda doktorunuz aklınıza takılan soruları cevaplandırır ve işlemin nasıl yapılacağını tarafınıza aktarır. Doktorunuz kan tahlillerinize bakar ve düzenli kullandığınız ilaçları öğrenmek ister. Prenses doğum yapabilmeniz için aşağıdaki gibi durumlar yaşayıp yaşamadığınız değerlendirilir. Onay alınması sürecinde aşağıdaki semptomları göstermemeniz beklenir. Bunlar;

  • Kanama ve pıhtılaşma bozukluğu
  • Tansiyon düşüklüğü
  • Daha önce bel ameliyatı geçirilmesi durumu
  • Akli denge bozukluğu
  • Beyin tümörü, beyin kanaması gibi durumlar
  • Kan sulandırıcı ilaç kullanmanız

Yukarıdakiler gibi sorunlar yoksa sizin ve doktorunuzun onayıyla prenses doğum yapabilirsiniz.

Doğumda Hissedilen Ağrıyı Azaltmak için Başka Yöntemler Var mıdır?

Doğum eylemi sırasında çok güçlü bir ağrı hissedilir ve bu ağrıların azaltılması için de birçok yöntem kullanılmaktadır. Prenses doğum en etkili yöntemdir ancak diğer yöntemleri de bilmenizde fayda vardır. Bu yöntemler; hipnoz, akupunktur, aromaterapi, egzersizler, anestezik maddelerin koklatılması, ağrı kesici bazı ilaçların uygulanması, ağrıya neden olan bazı sinirlerin lokal anestezik ilaçlar ile uyuşturulması ve TENS uygulaması şeklindedir. Bu yöntemler doğum ağrısını azaltmakta etkili sağlamaktadır ancak genellikle yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda da doğum sırasında ağrı hissetmek istemiyorsanız ve en az riskli yöntemi arıyorsanız; halk arasında prenses doğum olarak isimlendirilen epidural yöntem ile doğum yapabilirsiniz. Doktorunuzdan sürecin nasıl ilerlediğini ve avantajları, riskleri gibi konularda daha detaylı bilgi almanız tavsiye edilmektedir.

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