Ağrısız bir süreç sunan prenses doğum nedir?

Çeşitli yöntem ve ilaçlarla doğum sırasında kadınların duyduğu ağrıyı azaltma işlemine prenses doğum denilmektedir. Bu süreç ağrısız doğum, doğum aneljezisi veya doğum anestezisi olarak da adlandırılmaktadır. Prenses doğumu nasıl oluyor diye merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.
Prenses doğumu nedir sorusu şu şekilde cevaplandırılabilir. Epidural analjezi yani ağrısız normal doğum, en çok uygulanan ve böylelikle de en çok tecrübe kazanılmış olan yöntemdir. Bu yöntemde ağrının beyne iletimi lokal anestezikler ile engellenir ve bu şekilde ağrı algılanmaz. Doğum sonrasında gerekebilecek dikişler için de acı duyulmaması bu ağrı engelleme yöntemi ile sağlanabilir. Prenses doğum yöntemi özellikle gelişmiş ülkelerde sıklıkla kullanılmaktadır.
Doğum 3 aşamada ifade edilebilir. Bunlar;
İstatiksel olarak bakıldığında prenses doğumda kullanılan epidural yöntem, gebelerin %85’inde etkiliyken %12’sinde kısmen etkilidir ve %3’ünde ise hiç etkisi yoktur. Oranlara göre bu yöntem ile doğum sırasında yüksek ihtimalle ağrı çekmezsiniz. Bu yöntem hakkında doktorunuza danışarak detaylı bilgi almakta fayda vardır.
Prenses doğum, normal doğum yöntemi olmasına karşın sıradan bir normal doğuma göre sizlere birçok kolaylık sağlamaktadır. Bu kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Doğum sırasında ağrı duymanızı engeller.
Sizin ve bebeğinizin konforunu olumlu yönde etkiler.
Doğuma aktif katılmanız mümkün hale gelir.
Ağrı çekmenizin önüne geçildiği için anın tadını çıkartabilirsiniz.
Doğum sonrasında bebeğinize bakmanız mümkün hale gelir ve bu kaçırılmaması gereken çok değerli bir andır.
Bebeğinize olumsuz etkisi yoktur.
Nadir olarak ise doğum süreciniz uzayabilir.
Prenses doğum yapmayı tercih ederseniz; bu amaçla kullanılan epidural yöntemin normal doğuma göre bazı dezavantajlarını da bilmek faydalı olacaktır. Bu dezavantajları aşağıdaki maddelerde bulabilirsiniz.
Prenses doğum yapmaya karar verdiğinizde, prenses doğum yapanların tecrübelerinden ve nasıl bir süreç yaşadıklarına dair anlattıklarından yararlanmakta fayda vardır. Çeşitli testler ve kan tahlilleri yapılarak doktorunuz ve sizin tarafından bir onay süreci gerçekleştirilir. Bu bağlamda doktorunuz aklınıza takılan soruları cevaplandırır ve işlemin nasıl yapılacağını tarafınıza aktarır. Doktorunuz kan tahlillerinize bakar ve düzenli kullandığınız ilaçları öğrenmek ister. Prenses doğum yapabilmeniz için aşağıdaki gibi durumlar yaşayıp yaşamadığınız değerlendirilir. Onay alınması sürecinde aşağıdaki semptomları göstermemeniz beklenir. Bunlar;
Yukarıdakiler gibi sorunlar yoksa sizin ve doktorunuzun onayıyla prenses doğum yapabilirsiniz.
Doğum eylemi sırasında çok güçlü bir ağrı hissedilir ve bu ağrıların azaltılması için de birçok yöntem kullanılmaktadır. Prenses doğum en etkili yöntemdir ancak diğer yöntemleri de bilmenizde fayda vardır. Bu yöntemler; hipnoz, akupunktur, aromaterapi, egzersizler, anestezik maddelerin koklatılması, ağrı kesici bazı ilaçların uygulanması, ağrıya neden olan bazı sinirlerin lokal anestezik ilaçlar ile uyuşturulması ve TENS uygulaması şeklindedir. Bu yöntemler doğum ağrısını azaltmakta etkili sağlamaktadır ancak genellikle yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda da doğum sırasında ağrı hissetmek istemiyorsanız ve en az riskli yöntemi arıyorsanız; halk arasında prenses doğum olarak isimlendirilen epidural yöntem ile doğum yapabilirsiniz. Doktorunuzdan sürecin nasıl ilerlediğini ve avantajları, riskleri gibi konularda daha detaylı bilgi almanız tavsiye edilmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum