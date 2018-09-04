Ağustos sonu için Android raporu!

En yaygın mobil işletim sistemi, istatistikleriyle adından söz ettiriyor. Birkaç ay önce yayınlanan rapordan sonra Google, ağustos sonuna ait kullanım oranlarını resmi olarak duyurdu. Rapora göre alışageldiğimiz üzere yeni sürümlerin yayılması hayli uzun zaman alıyor. Mamafih geçen ay final sürümü yayınlanan Pie sürümü istatistiklerde kendini gösteremedi. Bu da sürümün kullanım oranının %0.1’den az olduğunu gösteriyor.

Ağustos sonuna kadar 7 günlük periyottan alınan istatistiklere göre lider hala Nougat. 7.0 ve 7.1 sürümleri toplam %30.8‘lik payla Android dünyasının yaklaşık üçte birini kapsıyor. Sadece 6.0 sürümüne sahip olmasına rağmen Marshmallow %22.7 ile ikinci sırada. Bu bağlamda sürüm bazında liderlik 6.0 sürümünde. Üçüncü sırada ise %19.2’lik pay ile 5.0 ve 5.1 Lollipop yer alıyor.

Bunlara karşın, Marshmallow ve Lollipop sürümlerinde yaklaşık %1’lik pay kaybı mevcut.

Pie’nin çıkışına rağmen güncel sayılabilecek Android 8.0 ve 8.1 Oreo sürümleri ise %14.6 ile sırayı takip ediyor. Oreo, %2’nin üzerinde bir yükseliş yakalamış.

Android Pie’nin bir sonraki raporda görünür olacağını öngörebiliriz. Ancak Oreo’nun ulaştığı yerlere ulaşması için hala uzun süre gerekiyor. Zira güncellemeler uzun sürecek ve tüm yeni telefonların 9.0 ile çıkması da biraz zaman alacak.



