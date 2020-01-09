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  4. Ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi

Ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir ahırda, çeşitli türlerde 1046 şişe sahte içki ele geçirildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir ahırda, çeşitli türlerde 1046 şişe sahte içki ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Sarnıç Mahallesi, 1119 Sokak'taki bir ahırda sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, 70 ve 100 cc'lik toplam 1046 şişe sahte rakı, votka ve viski ele geçirdi. Sahte içkiyle ilgili Aydın G., Mustafa Ö. ve Mehmet G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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