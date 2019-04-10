Ahlat’ta ’Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ inşaat çalışmaları başladı

“Ahlat bir zirve merkezine dönüşecek”

Ahlat’a verdiği önemden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnet duyduklarını ifade eden Başkan Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabi burada ülkeyi bu denli bütün muhtevasıyla kucaklayan ve alem-i İslam’ın inşallah külliyesi anlamında olan Kubbet-ül İslam Ahlat’tan, kutlu şehir Ahlat’tan böyle bir seslenişle Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesi ümit anlamında sadece şark vilayetlerine değil, aynı zamanda bütün İslam alemine de yeniden ümit doğurmuştur. Bir tarafta bizim bin yıllık bir mazimiz olan Orta Doğu’yla bağlarımız yeniden güçlenecektir inşallah. Bir taraftan Türkistan’la yani Orta Asya’yla bağlarımızı en sağlam şekilde güçlendireceğiz inşallah. Yani bir noktada eğer doğru bakarsak Soçi, Rusya’da küçük bir kasabayken Davos gibi bir fonksiyon üstlendi. Biz de şu ümitteyiz, inşallah Ahlat böyle bir zirve merkezine dönüşecek. Anadolu’nun göz bebeği olan bura, tarihte ibda ve inşa meselesini gerçekleştirmiş. Buradan başlamak üzere alemi İslam Anadolu’nun İslamlaşma programını tamamlamış ve Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Asya’da muhteşem bir medeniyet inşa etmişler. Biz bu temelleri aynı zamanda milletimizin ümit temelleri olarak görüyoruz. Milletimize, ülkemize, alem-i İslam’a hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanlığı Köşkü Proje Müdürü Bayram Çelik ise 70 personelle çalışmaya başladıklarını belirterek, “400 personelle çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Rabbim nasip ederse de 26 Ağustos’ta A bloğun açılışını gerçekleştireceğiz. Şu anda A bloğun heyelan kazıklarına başladık. Bir hafta sonra köşkün temel inşaatına başlayacağız" dedi.