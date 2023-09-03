Ahmet Tatlıses, babasına rakip oldu!

İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses açtığı çiğköfte fabrikasıyla babasına rakip oldu.

DİĞER ŞUBELER DE HAREKETE GEÇTİ

Türkiye’nin bir çok şehrine şubelik vermeye hazırlanan Ahmet Tatlıses’e ilk talep ise Tatlıses Çiğ Köfte’nin en iyi şubesi olan Bodrum şubesi oldu. Şubenin adını By Ahmet Tatlıses çiğ köfte olarak değiştirdiği öğrenildi. Ahmet Tatlıses’in kurduğu çiğköfte fabrikasına ve gıda şirketine neredeyse tüm illerden talep geldiği, bazı Tatlıses Çiğköfte şubelerinin de By Ahmet Tatlıses Çiğköfte’ye geçmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

ÜNLÜLER PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Yeni kurduğu çiğköfte fabrikasının tanıtım videosunu bir çok sanatçı sosyal medyalarında paylaşarak Ahmet Tatlıses’e destek verdi. Tatlıses çiğköfte Bodrum şubesinin Ahmet Tatlıses’e geçmesini son zamanlarda en popüler şarkı olan ’Ali Cabbar’ şarkısıyla duyurdu.(İHA)

