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  4. Ahsen Eroğlu seçimden sonra ülkeyi terk edeceğini yazmıştı! Mesaj yağınca açıklama yaptı

Ahsen Eroğlu seçimden sonra ülkeyi terk edeceğini yazmıştı! Mesaj yağınca açıklama yaptı

30.05.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterini canlandıran genç oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu "Bana gitme vakti göründü" deyince ülkeyi terk edeceği düşünülmüştü. Genç oyuncu mesaj bombardımanın tutulunca açıklama yaptı.

Ahsen Eroğlu seçimden sonra ülkeyi terk edeceğini yazmıştı! Mesaj yağınca açıklama yaptı

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu seçim sonrası yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

Ahsen Eroğlu daha sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Sandık başında dürüstçe çalıştım. Sağ, sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar. Her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yolları bulmaya gideceğim ne zaman olur bilemem" demişti.

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Bu paylaşımdan sonra çok fazla mesaj alan oyuncu duruma açıklık getirdi.

Ekran Alıntısı

"BURASI BENİM EVİM"

Ahsen Eroğlu "'Ülkeyi terk ediyor' diye yazıyor arkadaşlar ben ülkemi terk etmiyorum. Burası benim evim. Çalışmakta olduğum bir iş, arkadaşlarım, ailem, sevdiklerim var. Dönmek üzere giderim zaten. Yan çiziyor demişsiniz. Anlamadım bunu mesela. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bir süre uzaklaşıp bana katkı sağlayacak şeylere odaklanmak istiyorum" dedi.

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