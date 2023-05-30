Ahsen Eroğlu seçimden sonra ülkeyi terk edeceğini yazmıştı! Mesaj yağınca açıklama yaptı

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu seçim sonrası yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

Ahsen Eroğlu daha sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Sandık başında dürüstçe çalıştım. Sağ, sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar. Her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yolları bulmaya gideceğim ne zaman olur bilemem" demişti.

Bu paylaşımdan sonra çok fazla mesaj alan oyuncu duruma açıklık getirdi.

"BURASI BENİM EVİM"

Ahsen Eroğlu "'Ülkeyi terk ediyor' diye yazıyor arkadaşlar ben ülkemi terk etmiyorum. Burası benim evim. Çalışmakta olduğum bir iş, arkadaşlarım, ailem, sevdiklerim var. Dönmek üzere giderim zaten. Yan çiziyor demişsiniz. Anlamadım bunu mesela. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bir süre uzaklaşıp bana katkı sağlayacak şeylere odaklanmak istiyorum" dedi.