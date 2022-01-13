Aidatlarını ödemeyen 8 ülke BM'de oy hakkını kaybetti! Aralarında Venezuela ve İran da var

İran, Sudan, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine ve Vanuatu, Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda olduğu aidatı geciktirdiği için oy kullanma hakkını kaybetti.

AİDAT BORCU SON 2 YILDA YAPTIĞI ÖDEMEDEN FAZLAYSA...

BM Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid'in Sözcüsü Paulina Kubiak yaptığı açıklamada, örgüte üye 11 ülkenin ödemelerini geciktirdiğini, 8 ülkenin oy kullanma hakkını kaybettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 19. maddesi uyarınca bir ülkenin örgüte olan aidat borcu son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülke Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını kaybediyor.

İRAN'IN 18.4 MİLYON BORCU VAR

İran'ın oy kullanma hakkına yeniden sahip olabilmesi için 18.4 milyon dolar, Venezuela'nın ise 39.8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor. (İHA)

