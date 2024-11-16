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Aile, arka bahçede gizli 2. Dünya Savaşı sığınağını buldu! Tadilat sırasında ortaya çıktı: "Biz ne keşfettik böyle?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.11.2024 11:23
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İngiltere'de bir aile, ilk taşındıkları evin bahçesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınak bulduktan sonra şaşkına döndü. Evlerinde tadilat yaptırdıkları sırada bahçelerinde gizli bir sığınak keşfeden Milburn ailesi, "3 yıldır bu evde yaşıyorduk ve varlığından habersizdik" ifadelerini kullandı.

Aile, arka bahçede gizli 2. Dünya Savaşı sığınağını buldu! Tadilat sırasında ortaya çıktı: "Biz ne keşfettik böyle?"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Southwick kasabasındaki evlerinde tadilat yaptırmaya karar veren Catherine Milburn ve eşi Liam bahçelerinde hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı.

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İki çocuğuyla birlikte 3 yıldır bu evde yaşadıklarını ancak tadilat yaptırana kadar evlerinin bahçesinde bir sığınak olduğundan haberleri olmadığını dile getiren Catherine, "Arka bahçemizde bir tarih parçasına sahip olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bir sera planlıyoruz. Bunu kullanmak istiyoruz. Biz ne kefşettik böyle?" dedi.

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Jam Press'e konuşan Catherine, “Bahçenin yaklaşık %60'ını yeniledik ama evde hiçbir şey, tek bir tarih parçası bile bulamadık. Kazarken demir çubuklar fark ettik. Kazdıkça oluklu bir saca ulaştık. Suyla doluydu onu boşaltma çalışmalarına başladık. Çocuklar gerçekten heyecanlı ve okul buraya bir gezi yapmak istiyor. Tarih hakkında bilgi edinmeleri onlar için çok eğitici."diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İkinci Dünya Savaşı sığınak
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