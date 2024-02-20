Aile boyu Kadirov Kabinesi! Kızı, damadı, kayınbiraderi derken 18 yaşındaki oğlunu da Bakan yaptı... Küçük oğlu da orduda

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, bölgenin yönetimini adeta ailesine teslim etmiş durumda. Bir aile kabinesi oluşturan Kadirov, son yaptığı atamalarla da yine dikkat çekti.

18 YAŞINDAKİ OĞLUNU BAKAN YAPTI

47 yaşındaki Kadirov son olarak 18 yaşındaki oğlu Ahmat’i Gençlik ve Spor Bakanı olarak atadı. 18 yaşındaki Ahma, kasımda Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı olmuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Kadirov’un 24 yaşındaki kızı Kadizat, Başkan Yardımcılığı yapıyor. Bir diğer kızı 25 yaşındaki Ayşat, Kültür Bakanlığı yaptıktan sonra ekimde Başbakan Yardımcılığı’na atandı. Ayşat’ın eşi Viskan Matsuev ise Tarım Bakanı...

DAMADINI BAKAN YAPTI

Damadı Viskan Matsuev (26) Tarım Bakanlığı yapıyor.

15 YAŞINDA ORDUYA GİRDİ

Kadirov’un 15 yaşındaki oğlu Adem orduda üst düzey göreve atandı.

Kayınbiraderi Ramzan Çerkigov (56) Ulaştırma Bakanı; yeğeni Hamzat (27) ise geçen yıl güvenlik konularında Kadirov’un danışmanı olmuştu.





