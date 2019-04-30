DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir damat, aile cüzdanında eşinin yerine kayınpederinin isminin yazılmasını "hayatının şakası" olarak değerlendirip, bunu, anlatabileceği en güzel anı kabul ediyor.

Denizli'de ikamet eden Zekeriya Karataş dün, Gülşah Yılmaz ile nikah kıymak için Manisa'nın Soma Belediyesine gitti.

Davetlilerin de katıldığı nikah merasiminin ardından eve dönen çift, aile cüzdanına baktığında Zekeriya Karataş'ın, Gülşah Yılmaz ile değil babası Muzaffer Yılmaz ile nikahlandığını fark etti.

Hemen belediyeye giden çift, durumu evlendirme memuruna bildirdi.

Yetkili memur, işlemin nüfus kütüğüne işlenmediğini, yanlışlığın düzeltilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Yaşadıklarını çevresine anlatan damat Zekeriya Karataş'ın nikahı espri konusu oldu. Evlilik cüzdanında eşinin yerine kayınpederinin ismi yazan Karataş, bunu "hayatının şakası ve anlatabileceği en güzel anı" olarak değerlendiriyor.

- " 'Korkulacak bir durum yok' dediler"

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikah işlemleri için kendisinin ve eşinin kimliklerini verdiğini söyledi.