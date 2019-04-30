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Aile cüzdanına göre damat kayınpederi ile "evli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde nikah kıyan Denizlili damat, tören sonrası aile cüzdanında eşi yerine kayınpederinin ismini görünce düzeltilmesi için belediyeye başvurdu - Damat Zekeriya Karataş: - "Önce telaşlandık ancak belediyeye gittiğimizde düzelteceklerini ifade ettiler. İşin espri boyutu da var. Bizim için güzel bir anı oldu. İnşallah düzeltilecek"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir damat, aile cüzdanında eşinin yerine kayınpederinin isminin yazılmasını "hayatının şakası" olarak değerlendirip, bunu, anlatabileceği en güzel anı kabul ediyor.

Denizli'de ikamet eden Zekeriya Karataş dün, Gülşah Yılmaz ile nikah kıymak için Manisa'nın Soma Belediyesine gitti.

Davetlilerin de katıldığı nikah merasiminin ardından eve dönen çift, aile cüzdanına baktığında Zekeriya Karataş'ın, Gülşah Yılmaz ile değil babası Muzaffer Yılmaz ile nikahlandığını fark etti.

Hemen belediyeye giden çift, durumu evlendirme memuruna bildirdi.

Yetkili memur, işlemin nüfus kütüğüne işlenmediğini, yanlışlığın düzeltilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Yaşadıklarını çevresine anlatan damat Zekeriya Karataş'ın nikahı espri konusu oldu. Evlilik cüzdanında eşinin yerine kayınpederinin ismi yazan Karataş, bunu "hayatının şakası ve anlatabileceği en güzel anı" olarak değerlendiriyor.

- " 'Korkulacak bir durum yok' dediler"

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikah işlemleri için kendisinin ve eşinin kimliklerini verdiğini söyledi.

Nikahtan yaklaşık yarım sonra eve geçtiklerini anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"Evlendirme cüzdanına baktığımızda eşimin yerine kayınpederimin ismi yazıyordu. Önce telaşlandık ancak belediyeye gittiğimizde düzelteceklerini ifade ettiler. İşin espri boyutu da var. Bizim için güzel bir anı oldu. İnşallah düzeltilecek. Bizdeki evraka göre kayınpederimle evli görünüyorum. Bu durumu öğrenince herkes gülmeye başladı. Dünyada ilk diyebilirim. Memur arkadaş düzeltilip ıslak mühürlü onaylanacağını söyledi. 'Korkulacak bir durum yok, gün içerisinde düzeltilir' diye söylediler."

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Anahtar Kelimeler:
evlilik kayıp peder kütük nikah nüfus

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