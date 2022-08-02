Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Aile Destek Programı için başvuru sürecinin başladığını açıklamıştı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme tarihi ve detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı başvuruda bulunan kişiler tarafından merak edildi.

Temmuz ayı içinde başvuruda bulunan kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.

Aile Destek Ödemeleri ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Yanık ödeme tarihi konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e"

AİLE DESTEK PROGRAMINA NEREDEN BAŞVURULUR?

Aile sosyal yardım programına başvurular E-devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden alınıyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

