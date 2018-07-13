KADIN

Aile Hayatı: Beklenti ve Gerçeklik

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AİLE HABERLERİ  | 13.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Aile hayatı, bir insanı mutlu etmek için her şeye sahiptir: sevinç, kahkaha, duygular ve elbette aşk. Ancak bazen ailemizle yaşamaya dair beklentilerimiz gerçek hayattan farklıdır. İşte gerçekliğin beklentileri karşılamadığı durumlar...

Hayaller vs gerçekler...

Gerçekliğin beklentileri karşılamadığı durumlar

1 / 10

Güzel ev hayali

Güzel ev hayali
2 / 10

Birlikte geçirilen sabah

Birlikte geçirilen sabah
3 / 10

Romantik bir haftasonu

Romantik bir haftasonu
4 / 10

Aile yürüyüşü

Aile yürüyüşü
5 / 10

Çocuksuz bir akşam

Çocuksuz bir akşam
6 / 10

İdeal bir çocuk

İdeal bir çocuk
7 / 10

Hoş bir alışveriş deneyimi

Hoş bir alışveriş deneyimi
8 / 10

Bir aile kutlaması

Bir aile kutlaması
9 / 10

Güzel hediyeler

Güzel hediyeler
10 / 10

Ailenle Kahvaltı

Ailenle Kahvaltı
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Anahtar Kelimeler:
aile hayatı hayaller gerçekler beklenti gerçeklik

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