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Aile Hayatı: Beklenti ve Gerçeklik
Azra'nın Günlüğü
AİLE HABERLERİ
| 13.07.2018 16:55 |
Son Güncelleme
1 gün önce
Aile hayatı, bir insanı mutlu etmek için her şeye sahiptir: sevinç, kahkaha, duygular ve elbette aşk. Ancak bazen ailemizle yaşamaya dair beklentilerimiz gerçek hayattan farklıdır. İşte gerçekliğin beklentileri karşılamadığı durumlar...
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Hayaller vs gerçekler...
Gerçekliğin beklentileri karşılamadığı durumlar
1
/ 10
Güzel ev hayali
2
/ 10
Birlikte geçirilen sabah
3
/ 10
Romantik bir haftasonu
4
/ 10
Aile yürüyüşü
5
/ 10
Çocuksuz bir akşam
6
/ 10
İdeal bir çocuk
7
/ 10
Hoş bir alışveriş deneyimi
8
/ 10
Bir aile kutlaması
9
/ 10
Güzel hediyeler
10
/ 10
Ailenle Kahvaltı
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Anahtar Kelimeler:
aile hayatı hayaller gerçekler
beklenti gerçeklik
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