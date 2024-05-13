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Aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Elinde tüfekle sokakta damadını aradı! Dehşet anları kamerada

13.05.2024 12:59
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Gaziantep'te aile içi tartışma kanlı bitti. Cinnet getiren Halil Özdemir (46), eşi Zeynep Özdemir'i (44) öldürdü, oğlu İbrahim Eren Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'u (23) ise ağır yaraladı. Halil Özdemir'in eşini ve oğlunu vurduktan sonra elinde tüfekle sokakta damadını aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir aracın arkasına saklanan damadını bulmaya çalışan Özdemir'in, olay yerine gelen polisleri görünce tüfeği yere bırakıp teslim olması saniye saniye yer aldı.

Aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Elinde tüfekle sokakta damadını aradı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir, eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir, oğlu İbrahim Eren Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt'a ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Özdemir hayatını kaybederken oğul İbrahim Eren Özdemir ile damat Hanifi Bozkurt ise ağır yaralandı.

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DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Aile içi tartışmada eşini öldürdükten sonra oğlunu yaralayan Halil Özdemir isimli şahsın, elinde tüfekle sokak boyunca damadını aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir aracın arkasına saklanan yaralı damadını bularak öldürmek isteyen şahsın, olay yerine gelen polisleri görünce tüfeğini yere bırakıp teslim olması ve sonrasında da yaralı oğlunun ambulansa taşınma anları da saniye saniye yer aldı.

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MARKETE GİDEREK "YARALI NEREYE GİTTİ" DİYE BAĞIRDI

Görüntülerde, zanlının elinde silahla markete girerek damadını ararken "yaralı nereye gitti" diye bağırdığı anlar ve teslim olduktan sonra çevredeki vatandaşların zanlıya tepki gösterme anları da dikkat çekti.

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KATİL ZANLISININ KARAKOLDAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Cinnet getirerek eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan katil zanlısı Halil Özdemir'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Zanlının, gün içerisinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep damat
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