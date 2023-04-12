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Aile'nin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'dan beyaz atletli pozlar! 'Bir üst levelın yok'

12.04.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde hayat verdiği Aslan Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklılığı ve muhteşem performansı ile adından sıkça söz ettiriyor. Kıvanç Tatlıtuğ bu defa Instagram sayfasında paylaştığı pozlarla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun beyaz atletli fotoğraflarına beğeni yağdı.

Aile'nin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'dan beyaz atletli pozlar! 'Bir üst levelın yok'

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizide Aslan Soykan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ karizması, yakışıklılığı ve başarılı oyunculuk performansı ile çok beğeniliyor.

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ beyaz atletli pozlarıyla Instagram'ı salladı. Ünlü oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'a takipçileri; 'Burası resmen bir harika', 'Al duvarına as gerçekten ya', 'Bu karizma nedir be', 'Bir üst levelın yok', 'Beyaz atletle bile ateş ediyor' gibi yorumlar yaptılar.

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Kıvanç Tatlıtuğ 2002 yılında Best Model of Turkey ve daha sonra da Best Model of the World seçilmesi ile adını duyurmayı başarmıştır.

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Erdem ve Nurten Tatlıtuğ çiftinin oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile evlidir ve Kurt Efe Tatlıtuğ adında bir oğlu vardır.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile karakteri

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