Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik derin sırt dekoltesiyle büyüledi! Bakan bir daha baktı

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber rol alan Yüsra Geyik son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Sosyal medya üzerinden paylaştığı iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü isim dün akşam özel bir davete katıldı.

Saten beyaz derin sırt dekolteli beyaz bir elbise giyen ünlü oyuncu iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Güzel oyuncunun 'Süt oğlan' notunu düştüğü pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yüsra Geyik'e sosyal medyada; 'Renk çok yakışmış', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Bu güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.







