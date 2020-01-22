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  4. Ailelerin çağrısına kulak verdiler, evlatlarını istemek için geliyorlar

Ailelerin çağrısına kulak verdiler, evlatlarını istemek için geliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 142’nci gününde aile sayısı 70’e yükseldi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 142’nci gününde devam ederken sayı arttı, 70’e yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 142’nci gününde aile sayısı 70’e yükseldi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 142’nci gününde devam ederken sayı arttı, 70’e yükseldi. Elazığ’dan İstanbul’la ekmek parası kazanmak için çalışmaya giden Veysel Doğan 2015 yılında 20 yaşında iken arkadaşları tarafından kandırılarak dağa gittiğini söyleyen anne Sakine Doğan oğlunu kaçıranların tutuklandığını kaydetti. Doğan, “Ben Elazığ Karakoçan’dan geldim, oğlum 5 yıl önce İstanbul’a çalışmaya gitti, arkadaşları kandırıp götürdü. Nereye gittiğini bilmiyoruz, kim oğlumu kandırdıysa Allah belalarını versin, İstanbul’daki arkadaşı söyledi ‘ben kandırdım götürdüm Suriye’de ayrıldık ben döndüm’ dedi. Ben oğlumu HDP’den istiyorum, 5 yıldır kayıp, oğlum gelmeyene kadar buradan kalkmıyorum, gelsin beraber gidelim” dedi.

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