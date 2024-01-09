Ailesini bir kere bile düşünmeden 6 çocuklu kadına kaçtı! Müge Anlı bile ne diyeceğini bilemedi

ATV ekranında hafta içi sabah saatlerinde yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her gün yeni bir olay gerçekleşiyor. Programın bugün yayımlanan bölümünde yine tansiyon yükseldi.

Ağabeyi ve annesi 35 yaşındaki Halis Güzelordu'yu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu.

35 yaşındaki adamın sosyal medyadan tanıştığı evli ve 6 çocuk annesi Yasemin Hanım tarafından alıkonulduğu iddiası ortaya atıldı.

Ağabey Aydın Güzelordu, kardeşinin mental sağlının çok iyi olmadığını ve kandırılmaya müsait olduğunu söylerken hayatından da endişe ediyorum dedi.

İddiaların odağındaki kadın canlı yayına bağlanarak ben oğullarını zorla kaçırmadım. 2 senelik bir birliktelik var deyince ortam bir anda gerildi. 35 yaşındaki adamın annnesi stüdyoda sinir krizi geçirdi.

Halis Güzelordu'yu kaçırdığı iddia edilen Yasemin adındaki kadın evleneceklerini söyleyince Müge Anlı bile ne diyeceğini bilemedi.







