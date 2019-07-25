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Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:36 | Son Güncelleme

Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu

Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, ailesi tarafından ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmasını sağlamak için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ailesi tarafından ikna edilen bir teröristin, 24 Temmuz'da Şırnak-Silopi Sınır Hudut Kapısından alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, böylece üç günde 5 terörist teslim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma terörist teslim Van

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