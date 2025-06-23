KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır?

Son yılların en gözde mutfak aletlerinden biri haline gelen airfryer, birçok pişirme yöntemini ve mutfak aletini geride bırakmayı başarmıştır. Atıştırmalıklardan tatlılara, böreklerden kahvaltılıklara birçok tarifi kolayca ve hızlıca yapabilen airfryer, kullanımı da son derece basit ve pratik bir mutfak aletidir.

Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır?
Ferhan Petek

Kızartmalar, ana yemekler, tatlılar, atıştırmalıklar gibi birçok farklı tarifin hızlıca ve en sağlıklı şekilde yapılabildiği airfryer sayesinde mutfakta geçen zaman gitgide kısalmıştır. Bir yemek için ayrılan süre içinde birden fazla çeşit hazırlanabilir ve sofralarda çeşit çeşit tarifler sunulabilir hale gelmiştir. Çok pratik bir kullanıma sahip olan airfryer, yağdan tasarruf ettiği gibi az yağ kullanarak birçok farklı yiyecek hazırlayabildiği için airfryer ile hazırlanan yemeklerin daha sağlıklı olduğu kabul edilmektedir.

Yiyecekleri hazırlarken sıcak havayı kullanan ve bu havayı yiyeceklerin etrafında gezdirerek onların pişmesini sağlayan airfryer bu özellikleri ile mutfakların en gözde ürünü haline gelmiştir. Ancak birçok mutfak aleti gibi airfryer’ın de belli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Özellikle kızartma yapıldığı zamanlarda pişirme haznesi ve pişirmek için kullanılan sepetin hemen temizlenmesi önemlidir.

Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır?

Airfryer temizlemek için önce hangi parçaların bulaşık makinesinde yıkanabileceği bilinmelidir. Bu bilgiler kulanım kılavuzunda yazmaktadır. Bazı parçaları ise mutlaka elde temizlenmelidir. Elde temizlenmesi gereken parçalardan biri de rezistans kısmıdır. Hiç kullanmadan önce ilk alındığında da airfryer temizliği yapılmalıdır. İlk kez kullanımdan önce airfryer temizliği şu adımlar takip edilerek yapılır:

  • Yumuşak bir sünger ve bulaşık deterjanı aracılığı ile cihazda yer alan sepet, hazne ve ızgara aparatları nazik bir şekilde silinerek temizlenir.
  • Tüm parçalar bol su ile iyice durulanır.
  • Cihaz iyice durulanıp kurutulduktan sonra fişe takılır.
  • 200 dereceye ayarlanır ve en yüksek süreye ayarlanır.
  • Süre bitene kadar çalıştırılır.
  • Bu işlemler ve adımlar sayesinde ilk alındığında olan plastik kokusu da giderilmiş olur.

Airfryer en iyi neyle temizlenir?

Airfryer temizleyici malzemeler olarak kaynar su, sünger ve bulaşık deterjanı yeterli olmaktadır. Yumuşak bir sünger, deterjan ve kaynar su aracılığı ile köpürtüldükten sonra şu adımlar kullanılarak kısa süre içinde airfryer temizliği yapılabilir:

  • Eğer yeni kullanılmışsa cihaz prizden çıkartılmış olmalıdır ve soğuması beklenmelidir.
  • Soğuk airfryer cihazı temizlemek için önce kullanma kılavuzunda da yazılı olan ve bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun parçalar çıkartılarak makinede yıkanır.
  • Geri kalan parçalar, kaynar su içine konarak bir süre bekletilir ve yumuşaması sağlanır.
  • Su tam soğumadan deterjan eklenen sünger ile silinir.
  • Bol su ile durulanır.
  • Kuruması için kaldırılır. Tüm parçalar kurumadan tekrar kullanılmaması gerekir.

Doğal malzemeler kullanılarak da Airfryer temizliği yapılabilir. Bunun için 1 kaşık karbonat, biraz su ve yumuşak bir sünger ya da mikro fiber özellikte bez kullanılmalıdır. Uygulamak için ise şu adımlar takip edilir:

  • 1 tatlı kaşığı kadar karbonat, 1 büyük su bardağı su ile karıştırılır ve macun formuna getirilir.
  • Hazırlanan macun kıvamındaki karışım beze sürülür.
  • Airfryer parçaları bununla silinir.

Son derece pratik bir mutfak ürünü olarak kabul edilen ve günümüzde neredeyse tüm mutfaklarda yerini almış olan airfryer’ı temizlerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara dikkat edilerek airfryer’ın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilmek mümkün olur. Önerilen püf noktalar ve dikkat edilmesi gerektiği belirtilen noktalar şunlardır:

  • Tüm airfryer modellerinin temizliğini yaparken modeli ve markası fark etmeksizin kirlerin birikmesi, önlenmesi ve düzenli bir şekilde temizlenmesi işlemi yapılmalıdır.
  • Özellikle soslu ve yağlı olan yiyeceklerin pişirme aşamaları sona erdikten sonra cihaz soğuma aşamasına geçmeden önce henüz sıcakken fişi çıkartılmalı ve suda bekletilmelidir.
  • Kimyasal içerikli ya da asitli olan deterjanlar airfryer cihazların mekanizmalarına zarar verme potansiyeli barındırdığı için bu tür ürünlerden uzak durulması önerilir.
  • Cihazın içinde yer alan biriken kirleri aşındırabilmek için bulaşık teli kullanılmamalıdır, aksi takdirde cihaz zarar görebilir.
  • Cihazın pişirme performansını koruyabilmek adına ıslakken veya tam kurumamışken asla çalıştırılmaması gerekir.
  • Kullanma kılavuzu iyice okumalı ve sadece bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olduğu belirtilen parçalar bulaşık makinesinde yıkanmalıdır.
Anahtar Kelimeler:
temizlik philips airfryer Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.