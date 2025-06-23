Kızartmalar, ana yemekler, tatlılar, atıştırmalıklar gibi birçok farklı tarifin hızlıca ve en sağlıklı şekilde yapılabildiği airfryer sayesinde mutfakta geçen zaman gitgide kısalmıştır. Bir yemek için ayrılan süre içinde birden fazla çeşit hazırlanabilir ve sofralarda çeşit çeşit tarifler sunulabilir hale gelmiştir. Çok pratik bir kullanıma sahip olan airfryer, yağdan tasarruf ettiği gibi az yağ kullanarak birçok farklı yiyecek hazırlayabildiği için airfryer ile hazırlanan yemeklerin daha sağlıklı olduğu kabul edilmektedir.

Yiyecekleri hazırlarken sıcak havayı kullanan ve bu havayı yiyeceklerin etrafında gezdirerek onların pişmesini sağlayan airfryer bu özellikleri ile mutfakların en gözde ürünü haline gelmiştir. Ancak birçok mutfak aleti gibi airfryer’ın de belli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Özellikle kızartma yapıldığı zamanlarda pişirme haznesi ve pişirmek için kullanılan sepetin hemen temizlenmesi önemlidir.

Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır?

Airfryer temizlemek için önce hangi parçaların bulaşık makinesinde yıkanabileceği bilinmelidir. Bu bilgiler kulanım kılavuzunda yazmaktadır. Bazı parçaları ise mutlaka elde temizlenmelidir. Elde temizlenmesi gereken parçalardan biri de rezistans kısmıdır. Hiç kullanmadan önce ilk alındığında da airfryer temizliği yapılmalıdır. İlk kez kullanımdan önce airfryer temizliği şu adımlar takip edilerek yapılır:

Yumuşak bir sünger ve bulaşık deterjanı aracılığı ile cihazda yer alan sepet, hazne ve ızgara aparatları nazik bir şekilde silinerek temizlenir.

Tüm parçalar bol su ile iyice durulanır.

Cihaz iyice durulanıp kurutulduktan sonra fişe takılır.

200 dereceye ayarlanır ve en yüksek süreye ayarlanır.

Süre bitene kadar çalıştırılır.

Bu işlemler ve adımlar sayesinde ilk alındığında olan plastik kokusu da giderilmiş olur.

Airfryer en iyi neyle temizlenir?

Airfryer temizleyici malzemeler olarak kaynar su, sünger ve bulaşık deterjanı yeterli olmaktadır. Yumuşak bir sünger, deterjan ve kaynar su aracılığı ile köpürtüldükten sonra şu adımlar kullanılarak kısa süre içinde airfryer temizliği yapılabilir:

Eğer yeni kullanılmışsa cihaz prizden çıkartılmış olmalıdır ve soğuması beklenmelidir.

Soğuk airfryer cihazı temizlemek için önce kullanma kılavuzunda da yazılı olan ve bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun parçalar çıkartılarak makinede yıkanır.

Geri kalan parçalar, kaynar su içine konarak bir süre bekletilir ve yumuşaması sağlanır.

Su tam soğumadan deterjan eklenen sünger ile silinir.

Bol su ile durulanır.

Kuruması için kaldırılır. Tüm parçalar kurumadan tekrar kullanılmaması gerekir.

Doğal malzemeler kullanılarak da Airfryer temizliği yapılabilir. Bunun için 1 kaşık karbonat, biraz su ve yumuşak bir sünger ya da mikro fiber özellikte bez kullanılmalıdır. Uygulamak için ise şu adımlar takip edilir:

1 tatlı kaşığı kadar karbonat, 1 büyük su bardağı su ile karıştırılır ve macun formuna getirilir.

Hazırlanan macun kıvamındaki karışım beze sürülür.

Airfryer parçaları bununla silinir.

Son derece pratik bir mutfak ürünü olarak kabul edilen ve günümüzde neredeyse tüm mutfaklarda yerini almış olan airfryer’ı temizlerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara dikkat edilerek airfryer’ın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilmek mümkün olur. Önerilen püf noktalar ve dikkat edilmesi gerektiği belirtilen noktalar şunlardır: