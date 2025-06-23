Airfryer nasıl temizlenir? Airfryer temizliği nasıl yapılır?

Kızartmalar, ana yemekler, tatlılar, atıştırmalıklar gibi birçok farklı tarifin hızlıca ve en sağlıklı şekilde yapılabildiği airfryer sayesinde mutfakta geçen zaman gitgide kısalmıştır. Bir yemek için ayrılan süre içinde birden fazla çeşit hazırlanabilir ve sofralarda çeşit çeşit tarifler sunulabilir hale gelmiştir. Çok pratik bir kullanıma sahip olan airfryer, yağdan tasarruf ettiği gibi az yağ kullanarak birçok farklı yiyecek hazırlayabildiği için airfryer ile hazırlanan yemeklerin daha sağlıklı olduğu kabul edilmektedir.
Yiyecekleri hazırlarken sıcak havayı kullanan ve bu havayı yiyeceklerin etrafında gezdirerek onların pişmesini sağlayan airfryer bu özellikleri ile mutfakların en gözde ürünü haline gelmiştir. Ancak birçok mutfak aleti gibi airfryer’ın de belli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Özellikle kızartma yapıldığı zamanlarda pişirme haznesi ve pişirmek için kullanılan sepetin hemen temizlenmesi önemlidir.
Airfryer temizlemek için önce hangi parçaların bulaşık makinesinde yıkanabileceği bilinmelidir. Bu bilgiler kulanım kılavuzunda yazmaktadır. Bazı parçaları ise mutlaka elde temizlenmelidir. Elde temizlenmesi gereken parçalardan biri de rezistans kısmıdır. Hiç kullanmadan önce ilk alındığında da airfryer temizliği yapılmalıdır. İlk kez kullanımdan önce airfryer temizliği şu adımlar takip edilerek yapılır:
Airfryer temizleyici malzemeler olarak kaynar su, sünger ve bulaşık deterjanı yeterli olmaktadır. Yumuşak bir sünger, deterjan ve kaynar su aracılığı ile köpürtüldükten sonra şu adımlar kullanılarak kısa süre içinde airfryer temizliği yapılabilir:
Doğal malzemeler kullanılarak da Airfryer temizliği yapılabilir. Bunun için 1 kaşık karbonat, biraz su ve yumuşak bir sünger ya da mikro fiber özellikte bez kullanılmalıdır. Uygulamak için ise şu adımlar takip edilir:
Son derece pratik bir mutfak ürünü olarak kabul edilen ve günümüzde neredeyse tüm mutfaklarda yerini almış olan airfryer’ı temizlerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara dikkat edilerek airfryer’ın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilmek mümkün olur. Önerilen püf noktalar ve dikkat edilmesi gerektiği belirtilen noktalar şunlardır: