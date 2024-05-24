AirPlay nedir, nasıl kullanılır? AirPlay nasıl açılır?

Akıllı cihazların ortaya çıkması ve barındırdıkları özellikler sayesinde gündelik hayatta pek çok iş telefonlar üzerinden kolay bir şekilde yönetilebilir. Bilhassa dizi ve filmseverler, telefonlarından herhangi bir içerik seyrederken bunları büyük ekranda izlemek için cihazlarda bulunan ekran yansıtma özelliğinden yararlanır. IPhone cihazlarda bulunan AirPlay özelliği sayesinde telefon ekranındaki görüntüler de akıllı TV'de izlenebilmektedir.

AirPlay nedir?

AirPlay, Apple tarafından geliştirilen bir bağlantı özelliğidir. Bu özellik, iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Apple TV gibi cihazlar arasında medya paylaşımı yapılmasına olanak tanır. Aynı zamanda Apple aygıtlarından Apple TV’ye, hoparlörlere ve akıllı TV’lere medya paylaşımı yapılmasına olanak sağlar. Bu sayede cihazındaki bir video, fotoğraf veya müzik AirPlay özelliğiyle televizyon veya hoparlöre kablosuz olarak aktarılabilir.

AirPlay özelliği, cihazlar arasında ekran yansıtma işlevini de bulundurur. Buna Airplay yansıtma özelliği denir. Bu sayede içerikler daha büyük bir ekranda izlenebilir. Bu özellik birçok Apple kullanıcı tarafından sevilen ve kullanılan bir teknolojidir.

AirPlay ne işe yarar?

AirPlay teknolojisiyle yapılabilecek şeyler aşağıdaki gibidir:

IPhone ekran yansıtma özelliği sayesinde, cihazdaki Netflix filmleri veya dizileri, uyumlu diğer bir cihazda kolay bir şekilde oynatılabilir.

Mobil cihazdaki hoparlör beklenen ses kalitesini sağlamadığı zamanlarda sadece ses çal özelliğiyle müzik uygulamaları kablosuz bir hoparlörde kullanılabilir. Bu sayede daha iyi bir ses kalitesi elde edilir.

Cihazda bulunan herhangi bir sunum içeriği Apple TV aracılığıyla akıllı bir televizyona yansıtılabilir.

AirPlay nasıl kullanılır?

AirPlay ekran yansıtma özelliğini kullanmak için ilk olarak AirPlay'i kullanmak istediğiniz cihazı ve AirPlay'i destekleyen bir cihazı aynı Wi-Fi ağına bağlamanız gerekir. Bu noktada AirPlay nasıl açılır sorusu sıklıkla sorulur. Bunun için:

iPhone veya iPad'in ekranı alttan yukarı kaydırarak Denetim Merkezi açılır.

Ekran yansıtma veya AirPlay seçeneklerini görüntülenir. Eğer AirPlay seçeneği gözükmüyorsa, Ayarlar > Kontrol Merkezi'ne gidilir ve "Erişilebilirlik" seçeneğine tıklayarak "Erişilebilirlik Kısayolları" açılır ve "Ekrana Yansıtma" eklenir.

Ardından Denetim Merkezi'nde "AirPlay" veya "Ekrana Yansıtma" seçeneğine dokunulur.

AirPlay'in kullanılacağı cihazın adı seçilir. Bu cihazlar Apple TV, AirPlay destekleyen bir akıllı TV veya hoparlör olabilir.

"Ekrana Yansıtma" veya "AirPlay" etkinleştirilir.

iPhone veya iPad'teki içerikler artık seçilen cihazda görüntülenecektir. Örneğin, fotoğraf veya video izlemek, müzik dinlemek veya sunum yapmak için AirPlay kullanılabilir.





