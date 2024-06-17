6 katlı bina kağıt gibi yıkıldı... Yerle bir oldu! Yer: Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Defne ilçesi Elektrik Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

6 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; 6 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu görüldü. 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





