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  4. SON DAKİKA | Bayram tatilinin 2. günü... Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! 726 trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Bayram tatilinin 2. günü... Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! 726 trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

17.06.2024 08:29
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin 2’nci günü 726 trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 295 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Bayram tatilinin 2. günü... Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu! 726 trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çok sayıda vatandaşın şehir değiştirmek üzere trafiğe çıkmaya devam ettiği bayram tatilinin 2. günündeki trafik kazalarına ilişkin acı tabloyu açıkladı.

TATİLİN İLK 2 GÜNÜ 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, bayram tatilinin ikinci günü olan 16 Haziran’da 726 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken bin 295 kişi ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen bin 578 trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda, 2 bin 716 kişi ise yaralandı.

Ayrıca bayram tatilinin ikinci gününde 289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Böylece bayram tatilinde 697 bin 431 araç denetlenirken 43 bin 246 araca hız ve radar işlemi, 59 bin 947 araca ise diğer işlemler yapılmış oldu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya bayram
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