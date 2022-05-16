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AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri: Biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandı

16.05.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Her hafta yeni çalışma yapan araştırma şirketleri seçmenlerin nabzını yoklarken dikkat çeken sonuçlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak ORC araştırma şirketi AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin son 15 aydaki oy değişimlerini yayınladı. İşte merak edilen tablodaki son durum...

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri: Biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandı

2023 yılında yapılması beklenen seçim öncesinde araştırma şirketlerinden yeni çalışmalar geliyor. Anket sonuçlarının daha çok merak edildiği şu dönemde son çalışma ORC araştırma şirketinden geldi. Eski verileri bugünle kıyaslayan yeni çalışmada AK Parti, CHP ve İYİ Parti'deki oy değişimleri ay ay açıklandı.

SON 15 AYDA OY ORANLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Şubat 2021 ile Mayıs 2022 arasındaki oy oranlarının yayınlandığı çalışmada AK Parti ve İYİ Parti'deki belirgin değişiklik dikkat çekti. Son 15 ayda AK Parti yüzde 8 oy kaybederken İYİ Parti'nin oylarını yüzde 8 oranında artırdığı görüldü.

İşte 3 partideki oy değişiklikleri

AK Parti'nin, 2021'in Şubat ayında yüzde 36,8 oy oranı olduğu görülürken Mayıs 2022'de bu oran yüzde 28 olarak belirtildi.

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Grafikteki en az değişim CHP'nin oylarında görüldü. Partinin Şubat 2021 yılı itibarıyla yüzde 22,3 olan oy oranı 1,8 puanlık artışla Mayıs 2022'de yüzde 24,1 oldu.

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Son 15 ayda oy oranını en çok artıran parti ise İYİ Parti oldu. Şubat 2021'de yüzde 10.8 oyu bulunan parti yaklaşık 8 puan daha hanesine kazandırarak Mayıs 2022'de yüzde 18,4'e yükseldi.

iyi par

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP İYİ Parti
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